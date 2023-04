PHOTOS: Ramin Karimloo ensaya THE PHANTOM OF THE OPERA bajo la dirección musical de Julio Awad

El próximo mes de julio el Teatro Rossetti de Trieste acogerá la nueva producción de THE PHANTOM OF THE OPERA, que viajará después a Madrid. Esta será la primera vez que se estrena en Italia el musical de Andrew Lloyd Webber, que acaba de finalizar su longeva estancia en Nueva York, y lo hará con dos protagonistas de excepción: Ramin Karimloo en el papel del Fantasma, rol que ya ha defendido en Londres y Broadway, y Amelia Milo, una joven soprano italoamericana, en el papel de Christine Daaé. Esta producción se podrá ver en Italia gracias a Broadway Italia del 4 al 16 de julio de 2023.

Actualmente, los dos actores están ensayando en Nueva York con Federico Bellone, Julio Awad y Silvia Montesinos, y han compartido imágenes en sus redes sociales de este proceso.

El talento excepcional de Amelia Milo fue descubierto por el tenor italiano vivo más famoso del mundo, Andrea Bocelli, y ha actuado con él en conciertos en todo el mundo. "¡Quería interpretar a Christine desde que era una niña!," ha declarado la soprano. "La gloriosa partitura de Andrew Lloyd Webber con esta historia apasionante siempre me ha tocado el alma y capturado mi corazón."

En el mundo de los intérpretes de Teatro, Ramin Karimloo es conocido por ser uno de los talentos más formidables de la industria. Aclamado por su interpretación de los papeles principales de Jean Valjean en LOS MISERABLES y el Fantasma en EL FANTASMA DE LA ÓPERA, Karimloo es una fuerza musical inigualable.

Desde su apertura en 1986, EL FANTASMA DE LA ÓPERA se ha presentado ante más de 145 millones de personas en 183 ciudades en 17 idiomas. Es el espectáculo de mayor duración de Broadway y ha recibido más de 70 importantes premios de teatro, incluidos siete premios Tony y cuatro premios Olivier. La nueva producción se podrá ver en el Teatro Albéniz de Madrid a partir del 4 de octubre, de la mano de LetsGo Entertainment.