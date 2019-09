PHOTO FLASH: El JOVENCITO FRANKENSTEIN presenta su gira en Barcelona

La gira de EL JOVENCITO FRANKENSTEIN está a punto de dar el pistoletazo de salida en la ciudad condal y esta mañana ha presentado a su equipo en un evento muy especial en Barcelona.

Tras una temporada de éxito en Madrid, el musical de Mel Brooks se prepara para visitar hasta el último rincón de nuestra geografía de la mano de la productora LETSGO, que tras el éxito de DIRTY DANCING, THE HOLE y LA FAMILIA ADDAMS vuelve a apostar por el mejor Teatro Musical.

Esteve Ferrer, que también dirigió LA FAMILIA ADDAMS, se encuentra entusiasmado con este proyecto: "Quizá EL JOVENCITO FRANKENSTEIN sea la mejor comedia de Mel Brooks, quizá sea también una obra maestra del género paródico cinematográfico, y quizá sea a la par la comedia que más ilusión me podía hacer que me ofreciesen para versionar y dirigir. Y si a eso le unimos que es en la adaptación que el propio Sr. Brooks hizo al teatro musical, la felicidad de este que les escribe es mayúscula."

El reparto de la gira está formado por Víctor Ullate Roche (Dr. Victor Frankenstein), Marta Ribera (Elizabeth Benning), Jordi Vidal (Igor), Albert Gràcia (El Monstruo), Anna Herebia (Inga), Teresa Vallicrosa (Frau Blücher), Manolo Supertramp (Inspector Hans Kemp/Hermitaño) y Gerard Mínguez (Ziggy/Victor Frankenstein), además de un ensamble compuesto por Pablo Plaza, Jordi Llordella, Adrián Quiles Arias, Daniel Garod, Sonia Gascon, María Cobos y Meritxell Valencia. También se contará con los swings Lean Zanardi y Belén Marcos.

Esta comedia musical está adapta la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974, basada en la novela de Mary Shelley, y que llevó a los escenarios bajo la dirección y coreografía de Susan Stroman.

La obra comenzó su andadura en los escenarios en 2007 en el Paramount Theatre en Seattle, Washington, hasta estrenarse en Broadway, protagonizado por Roger Bart como Frankenstein, Megan Mullally como Elizabeth, Christopher Fitzgerald como Igor, Sutton Foster coo Inga, Andrea Martin como Frau Blucher. Continuó posteriormente su gira por Estados Unidos y en 2017 llegó al West End de Londres, donde continúa en cartel en la actualidad con un rotundo éxito de público.

Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante creación artística. El show está compuesto por melodías memorables como 'The Transylvania Mania', 'He Vas My Boyfriend' y el mítico 'Puttin' On The Ritz'.

Las entradas para las primeras ciudades de la gira ya pueden encontrarse en su página web.





