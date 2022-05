Octavi Pujades nos habla de EL GUARDAESPALDAS

EL GUARDAESPALDAS, el musical basado en la aclamada película de 1992 escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, está de gira por España, con una producción de LETSGO.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el musical que triunfó en el West End de Londres está inspirado en la cinta de Mick Jackson de 1992, que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de ésta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

EL GUARDAESPALDAS está dirigido por Federico Bellone (GHOST, DIRTY DANCING) y producido por LETSGO (LA FAMILIA ADDAMS, GHOST, KINKY BOOTS). El elenco está compuesto por 20 artistas. Protagonizado por Octavi Pujades, en el papel de Frank Farmer, Mireia Mambo como Rachel Marron y Sonia Egea, quien da vida a Niki Marron. El elenco lo completan: Teresa Ferrer, alternante Rachel Marron, Jenn All, cover de los personajes Rachel y Nicki, Alonso Nsue dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas como Toni Scibelli, Sergi Albert como SY Spector y Daniel Tatay en el papel del acosador. Además, forman parte del musical como ensamble: Pablo Ceresuela, Rubén Buika, Antonio Fago, Zabdiel González, Raúl Pardo, Tatiana Monells, María Reina Avilés, Belén Marcos, Alba Dusmet Orellana y Vanelys Ventura.

Hemos hablado con el protagonista del musical, Octavi Pujades, que da vida a Frank Farmer.

BroadwayWorld Spain: Cuéntanos un poco sobre tu personaje, si ha sido difícil meterse en la piel de Frank Farmer o si te sientes identificado o no con él.

Octavi Pujades: Es un personaje de sobra conocido por todos. Es un personaje que va un poquito a la contra del resto, porque la protagonista es todo luz y música, y Frank está siempre un poco en la retaguardia, pero ha sido bastante sencillo y gratificante hacer este personaje. Federico Bellone, el director, ya había montado el musical en Italia y tenía muy claro lo que quería. Lo cierto es que lo he disfrutado casi desde el minuto cero.

BroadwayWorld Spain: Siguiendo con tu personaje, ¿cómo ha sido meterte en la piel de un personaje que ya fue interpretado en la gran pantalla por un actor tan reconocido como es Kevin Costner?

Octavi Pujades: Al principio piensas que la gente puede tener el referente, y es algo bastante imponente, pero luego lo tomas como cualquier otro personaje, porque además, formalmente el teatro y el cine no tienen nada que ver, lo que hace que se cree una distancia muy marcada entre las dos formas de interpretar el personaje. Una obra de teatro es algo vivo, que se crea con el director y los compañeros, y los referentes, aunque se tengan, poco a poco se van diluyendo y tú vas construyendo tu personaje desde lo que te manda el director y lo que le aportas tú.

BroadwayWorld Spain: En cuanto a la gira, ¿cómo está siendo la experiencia de cambiar tanto de ciudad?

Octavi Pujades: Cuando estás de gira con un musical, como mínimo sueles estar una semana en cada ciudad, y esto hace que te dé tiempo a más o menos aposentarte, a conocer el lugar y a vivir un poco el sitio al que vas.

BroadwayWorld Spain: Estar de gira supone cambiar de ciudad, pero también de teatro evidentemente. ¿Cómo se lleva el desplazarse tanto y tener que adaptarse a cada teatro?

Octavi Pujades: Hay que tener mucha flexibilidad porque es cierto que te encuentras con cosas muy dispares. Los problemas suelen surgir en los momentos en los que no estás en escena, porque el backstage es muy diferente en cada teatro y hay que recolocar el atrezzo y el vestuario, que además tenemos varios cambios de vestuario rápidos.

BroadwayWorld Spain: ¿Está teniendo la misma acogida en todas las ciudades? Y esa acogida, ¿es como os la esperabais?

Octavi Pujades: Esto ya lo vivimos durante los tres primeros meses de gira que fueron antes de la pandemia, y es un musical muy agradecido de hacer, porque es para gente que le guste el musical, pero también para gente que no es tan aficionada, porque son canciones que están en nuestro archivo emocional. Es un musical que tiene mucho ritmo, y la recepción de la gente ha sido maravillosa en todos los sitios donde hemos ido, la gente se lo pasa muy bien. Además está muy bien estructurado y muy bien colocadas las canciones.

BroadwayWorld Spain: ¿Qué le dirías a una persona que no sabe si ir a ver EL GUARDAESPALDAS?

Octavi Pujades: Que se va a arrepentir si no viene a verlo, porque si le gustan las canciones de Whitney Houston y le gusta una historia eficaz y bien contada, ahí nos tiene para pasar un buen rato.