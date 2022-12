Nicholas Saunders habla sobre la adaptación al español de Hamilton

Nicholas Saunders se reunió en el canal de YouTube Anotaciones con Marc Gómez y Gen Parton-Shin, actor japonés residente en Nueva York, para hablar de las dificultades y retos que supone traducir al español y al japonés el musical HAMILTON.

Aunque no existe traducción oficial del musical a ninguna de las dos lenguas, ambos actores tienen vasta experiencia haciendo adaptaciones a sendas lenguas de musicales estrenados con gran éxito.

Nicholas Saunders es el coautor del Manual de traducción y adaptación de canciones para doblaje y teatro musical y colabora con la Escuela de Traducción Audiovisual con el curso de Traducción y adaptación de canciones: Hamilton.

Parton-Shin ha adaptado al japonés musicales como NEXT TO NORMAL, RENT o THE LAST FIVE YEARS, y ha aparecido en series como Unbreakable Kimmy Schmidt.

Del trabajo de Marc Gómez hemos podido disfrutar en diferentes facetas. Además de ser un reconocido actor de doblaje, interpretó a Zazú en EL REY LEÓN en Madrid y ha sido el responsable de adaptaciones al castellano como la de UN DÍA CUALQUIERA, GOLFUS DE ROMA o la recientemente estrenada película de MATILDA junto a David Suárez.

Para disfrutar de la charla al completo, sigue este enlace.