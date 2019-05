Miquel FernÃ¡ndez presentarÃ¡ su concierto en la Zarzuela

Esta mañana se ha presentado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid la nueva temporada 2019/2020 y entre los conciertos, el famoso teatro acogerá la presentación del nuevo espectáculo en solitario de Miquel Fernández, que tendrá lugar el viernes 19 de junio de 2020, a las 20h. Con este concierto, el artista vuelve a la música con otra mirada que nos sorprenderá a todos.

Este actor catalán multidisciplinar se curtió sobre las tablas del teatro hasta que el musical llegó a su vida, gracias a la mezcla portentosa de su carisma en escena y una voz privilegiada. En pocos años, se convirtió en el protagonista de éxitos como WE WILL ROCK YOU, JESUCRISTO SUPERSTAR u HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, espectáculo del que además fue director.

Decidió cambiar de tercio hacia la televisión, donde ha participado en grandes éxitos como Mar de plástico, El incidente, Fariña o El embarcadero, entre otras. Cuenta con casi una veintena de películas: desde La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo a All I see is you, de Marc Foster. Entre todas estas ficciones, Miquel volvió al teatro a las órdenes de Miguel del Arco (Veraneantes, Un enemic del poble) y además ganó la sexta edición del programa de Antena 3 Tu cara me suena.

Puedes consultar toda la programación del Teatro de la Zarzuela para la nueva temporada aquí.





