María Adamúz, Lorena Calero y Lydia Fairén hablan de su experiencia en COMPANY

El pasado 2 de mayo llegó a Barcelona la producción del Teatro del Soho Caixabank del musical COMPANY, con libreto de Geroge Furth y música y letras de Stephen Sondheim en esta nueva versión dirigida por Antonio Banderas y con un reparto de lujo encabezado por Roger Berruezo como Bobby.

María Adamúz, Lorena Calero y Lydia Fairén interpretan a Abril, Kathy y Marta en este musical que nos llega en una versión que, a pesar de que nos transporta hasta los años '70, incurre en temas con las que el público puede sentirse muy identificado incluso hoy en día.

Cada una de estas tres mujeres juega un papel fundamental en la vida de Bobby, a veces mediante ensoñaciones, a veces como coro, y otras toman el protagonismo de la escena y juegan un papel fundamental en la lucha interna de Bobby contra su propio miedo al compromiso. "De las tres novias, Marta es la que menos posibilidades e intención tiene de mantener una relación estable con Bobby, y por eso se gustan" nos cuenta Fairén sobre su personaje, "Marta le aporta esa libertad y frescura, y le transporta a la juventud que él ya no tiene y que ojalá pudiera recuperar para ver las cosas con la pasión que Marta las ve". Marta es una chica joven y desinhibida que cree que el mundo entero se concentra en Nueva York y que es la protagonista de su propia película. Ama la ciudad y la gente que la habita en todos y cada uno de sus ambientes.

Este personaje contrasta con Kathy, interpretada por Lorena Calero, que se encuentra en otra etapa en su vida. "Kathy, a mi parecer, forma parte de una etapa quizá un poco más adulta de la vida de Bobby" explica Calero sobre su personaje. "Pienso que ella esperaba que él finalmente pudiera comprometerse. Sin duda, llevan tiempo juntos y se quieren mucho. Pero una vez más la incapacidad de Bobby al compromiso, hace que ella tenga que tomar una decisión muy dura e importante para los dos en ese momento". Además de con Marta y con Kathy, Bobby se ve de vez en cuando con Abril, interpretada por María Adamuz. Da la sensación de que Bobby intenta encontrar en ella algo parecido a lo que tuvo con Cathy, pero no acaba de encajar del todo, pues se trata de una mujer muy peculiar. "Mi personaje está en las nubes, ¡Por eso es azafata de vuelo!" cuenta Adamuz sobre Abril. "Ella vive en las nubes y para Bobby es un personaje muy curioso por éste motivo y le divierten muchos sus rarezas".

Las versiones que el público conoce de estos personajes en esta versión en particular de COMPANY vienen filtradas por el punto de vista y los recuerdos de Bobby, conque nunca sabemos si lo que estamos viendo es a los personajes en sí o la visión que el protagonista tiene de ellas. "Me parece una versión más realista y no tan cómica como es la producción que hay actualmente en Broadway. Hace pensar más al espectador y es mucho más emocional" [Fairén].

A lo largo de la obra, se nos presenta a un abanico de personajes y sus visiones de la vida, pero sobre todo vemos cómo Bobby los percibe y cómo es su relación con ellos. La mayoría de las personas que rodean al protagonista son parejas casadas, e intentan convencerle de que su modo de vida es el mejor, pero él no está tan convencido. "Pienso que Bobby está continuamente intentado entender qué pierde y qué gana si se compromete. En realidad, como en la vida... Observa a sus amigos en pareja, [y a] sus novias, que le reflejan también trozos de lo que él tiene en su interior." [Calero]

Además de los amigos de Bobby, uno de los personajes más centrales de COMPANY es la ciudad de Nueva York, con toda su idiosincrasia: su diversidad, complejidad y, a veces, la soledad de quienes habitan la ciudad. Cada cual tiene sus razones para ir a la ciudad, y el efecto que ese entorno tiene en cada uno es distinto dependiendo de las circunstancias que les rodean. "Mi personaje llegó a Nueva York por casualidad, Abril iba buscando otro sitio que no puedo desvelar y finalmente se queda ahí trabajando de azafata de vuelo" [Adamuz].

"A Kathy Nueva York se le queda grande. Ella es más de lugares sencillos y bonitos. Se siente fuera de lugar en una ciudad tan grande. Tiene otra idea de lo que es y quiere en la vida." [Calero]. Kathy es el polo opuesto de Marta, quien se encuentra en su salsa en la gran manzana. "Para Marta sin duda es su mayor sueño hecho realidad. Vivir en el centro del mundo, como siempre ga querido. No necesita nada más y por eso no se preocupa por las demás cosas que puedan ocurrir, porque para ella lo importante es formar parte de Nueva York." [Fairén]

Este Nueva York está recreado ahora mismo en el corazón de Barcelona, donde el público puede disfrutar de la misma producción que llenó el Teatro del Soho Caixabank en Málaga durante meses. "Málaga, sin duda ha sido el gran descubrimiento. El proyecto del Soho, es una maravilla. No puedo estar más feliz y agradecida de haber formado parte de este grandísimo éxito que hemos tenido con COMPANY y su público malagueño. Creo que Antonio está logrando a nivel artístico y cultural algo precioso con su ciudad." [Calero]

"Está siendo difícil de llenar la platea, porque venimos justo a la vez que el calor, y se nota que la gente tiene ganas de hacer planes de exteriores. Pero aun así el público que viene a vernos es muy agradecido, disfruta muchísimo de que llegue a Barcelona un espectáculo así" [Fairén]

"¡El público aquí es súper expresivo! La verdad que estamos muy contentos" [Adamuz]

Este COMPANY de Antonio Banderas llega a la vez que la versión actualizada que puede verse en Broadway en la actualidad tras estrenarse en Londres en 2018, en la que Bobby pasa a ser Bobbie, una mujer que confronta la vida en la actualidad del mismo modo que su homónimo masculino hiciera en los años '70.

"Las cosas se van transformando, y (...) el libreto [de COMPANY] escrito en su día dista mucho ya de nuestro tiempo en el presente; las relaciones entre hombres y mujeres han cambiado mucho desde los años 70. (...) Las mujeres también nos hemos transformado, y que ya no es solo cosa de hombres la soltería elegida. "[Calero]

"Lo que le pasa a Bobby también nos puede pasar a las mujeres así que darle esa vuelta me gusta mucho, aunque tengo que decir que nuestra versión me enamora desde el primer día. Estoy muy orgullosa de estar aquí y del trabajo de dirección de Antonio y de los pedazo de compañeros que tengo". [Adamuz]

"He tenido la oportunidad de verlo recientemente en Broadway y sinceramente he tenido sentimientos encontrados. Me gustó el concepto de que la protagonista fuera una mujer (y que los 3 novios fueran hombres) pero en ambos casos no sentí que los respectivos cambios de tonalidad de las partituras les favorecieran para poder lucirse.

Quizás por estar acostumbrada a nuestra versión, la de Marianne Elliott me pareció demasiado obvia y en algunos casos estereotipada (quizás por eso es tan cómica). Me parece estupendo que Bobbie sea una mujer, peor ya no me parece tan buen referente si se pasa la mayoría de la función ebria resultado de una crisis de los 35. Y por alusiones, al chico que equivaldría al papel de Marta lo han planteado como a un instructor de yoga buenorro y volátil, quizás un tanto onírico y superficial para mi gusto. Aparte, eché de menos unas buenas coreografías.

Pero también me gustaron muchas cosas, como la propuesta de la escenografía y la puesta en escena, la actriz que interpreta a Sara sobre todo (la de la lucha libre), y poder ver a la grandísima Patti LuPone en directo es una auténtica masterclass." [Fairén]

Ya esté protagonizado por Bobbie o por Bobby, pueda verse en Broadway o en Barcelona, COMPANY es un musical lleno de matices que no dejará al público indiferente, porque, quizá, la visión del mundo de los años '70 que se nos plantea no sea tan distinta de la que vivimos actualmente, porque nunca es tarde para plantearse lo que significa sentirse vivo.

COMPANY estará en el Teatre Apolo de Barcelona hasta el próximo 12 de junio. Las entradas están disponibles en este enlace.