Madrid acoge una experiencia inmersiva dedicada a Michael Jackson previa al estreno de su biopic

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Madrid se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los amantes de la música y el cine con la llegada de una experiencia inmersiva dedicada a Michael Jackson. Del 17 al 26 de abril, el Espacio Movistar, ubicado en la emblemática Gran Vía, abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido exclusivo por el universo creativo del Rey del Pop. Esta iniciativa sirve como preámbulo oficial al estreno nacional de MICHAEL, la ambiciosa película biográfica que llegará a las salas de cine el próximo miércoles 22 de abril para narrar el complejo ascenso y el legado imborrable de este icono global.

La actividad, diseñada para todos los públicos y de acceso gratuito hasta completar aforo, permitirá a los visitantes adentrarse en la trayectoria del artista, recorriendo desde sus orígenes con los Jackson 5 hasta su consolidación como la mayor estrella de la industria del entretenimiento. El horario de visita será de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos de 12:00 a 20:00 horas, con una apertura especial el viernes 17 de abril a partir de las 14:00 horas. A través de este espacio, el público madrileño podrá conectar de manera directa con la estética y el contexto histórico de la producción cinematográfica antes de su debut en la gran pantalla.

La película MICHAEL cuenta con un equipo creativo de primer nivel, encabezado por el oscarizado productor Graham King, responsable de éxitos como BOHEMIAN RHAPSODY, y el guionista nominado al Oscar John Logan. Bajo la dirección de Antoine Fuqua, el largometraje busca ofrecer un retrato íntimo y profundo que va más allá de la música, explorando tanto las actuaciones más memorables de Jackson como su vida fuera de los escenarios. Jaafar Jackson asume el papel protagonista en lo que supone su debut cinematográfico, acompañado por un reparto de prestigio que incluye a Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller y Laura Harrier, garantizando una de las producciones más relevantes de la temporada cinematográfica actual.

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