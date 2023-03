La Unión de Actores y Actrices celebran su ceremonia 31

Anoche el Teatro Circo Price vivió una de las veladas más especiales del año, la gala de los 31 premios de la Unión de Actores y Actrices fue toda una fiesta en honor a tod@s los actores y las actrices, en la que todos y todas han querido rendir homenaje a su profesión.



Esta gran fiesta, en la que los protagonistas y las protagonistas son los actores y las actrices, fue inaugurada por la secretaria general de la Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé,que quiso mostrar en su discurso los logros conseguidos este año con las últimas medidas aprobadas del Estatuto del Artista: " Este año ya había ganas de pisar el acelerador. Y lo hemos pisado a fondo. Estábamos hartas y hartos de repetir que no somos trabajadoras temporales: somos intermitentes." Silvia de Pé, no pudo dejar de lado a la afiliación, ya que gracias a ell@s "crean Unión" y hacen grande la palabra.



Las obras 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen y 'Cinco Lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa han sido las gran triunfadoras de la noche, obteniendo galardones en las categorías de cine y revelación. En la categoría de producción internacional, Ana de Armas ha sido la galardonada por su trabajo en 'Blonde' y Javier Bardem en la misma categoría, ha obtenido el galardón por su personaje en 'Being the Ricardos'.



En la gala hubo lugar para un emotivo homenaje a Lola Herrera, Premio "Toda una Vida", que recibió este galardón honorífico por ser una fiel imagen del esfuerzo y la perseverancia, dedicada a la palabra y a la excelencia, siendo un ejemplo para toda la profesión. La gran actriz quiso dedicar unas palabras a todos/as sus compañeros y compañeras por el galardón que se le ha concedido: "Es un premio que tiene forma de abrazo cálido y lleno de sabores, de teatro, de profesión, es muy emocionante porque es de vosotros, mis compañe@s y por eso es el premio más importante que me han dado en mi vida."





El Premio "Mujeres en Unión-Pilar Bardem", que otorga la Secretaría de Igualdad por su compromiso por la igualdad, este año recayó en el Ministerio de Igualdad por la elaboración de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Irene Montero, ministra de Igualdad, ha sido la protagonista para recoger el galardón, tras recogerlo, ha tenido unas palabras de agradecimiento: "Hemos aprendido a luchar y a conquistar los derechos. Tenemos un profundo agradecimiento a la cultura por hacer visible lo invisible."



Por su parte, los actores y actrices que fueron pioneros y pioneras en la defensa de los derechos de la profesión, recibieron el "Premio Especial de la Unión" ya que la Unión de Actores y Actrices reconoce su extensa labor y dedicación a la profesión, ya desde los inicios, siendo parte de aquel grupo de actores y actrices que allá por 1975 decidieron salir a la calle y manifestarse en nombre de la profesión para conseguir los primeros derechos como el día de descanso en el teatro y la función única.



Jesús Alcaide, uno de aquellos actores pioneros: "esta profesión ha tenido miles de movimientos, la historia del sindicato, el no a la guerra, siempre tenemos alguna motivación y hoy se nos ha dado un premio por ello."



Las hijas de Antonio Malonda y Yolanda Monreal, subieron al escenario en nombre de sus padres "queremos dar las gracias a la unión por este reconocimiento a nuestros padres, por enseñarnos el compromiso con la vida."



Las primas de Concha Velasco, subieron al escenario a relatar unas palabras en nombre de su prima: "en esta época de reivindicaciones me siento orgullosa de lo que conseguí durante esos años, como el día de descanso. Os agradezco que os sigáis acordando de esta actriz."



Una gala llena de magia, en la que un año más la Unión de Actores y Actrices agradece el continuar la lucha para seguir defendiendo los intereses y los derechos de los actores y las actrices, por ser esta profesión uno de los bienes más preciados de la sociedad y por continuar unidos, todos y todas, celebrando año tras año los Premios Unión de Actores y Actrices.

Este es el palmarés