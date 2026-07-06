LOS MISERABLES celebra 250 funciones en el Teatro Apolo de Madrid

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La producción de LOS MISERABLES ha superado este fin de semana las 250 funciones en el Teatro Apolo de Madrid, asegurándose como uno de los grandes éxitos de la temporada y reafirmando la excelente acogida del público desde su regreso a la capital.

El musical volvió a los escenarios madrileños en noviembre de 2025, marcando el regreso de una de las producciones más representativas del teatro musical internacional después de quince años de no estar en la ciudad. Desde entonces, la reacción de los espectadores ha permitido que el espectáculo continúe sumando funciones y conserve una destacada presencia en la cartelera.

Basado en la célebre novela de Victor Hugo, LOS MISERABLES cuenta con música de Claude-Michel Schönberg, libreto de Alain Boublil y letras en inglés de Herbert Kretzmer. Ambientada en la Francia del siglo XIX, la obra sigue la historia de Jean Valjean, un hombre marcado por su pasado que busca la redención mientras es perseguido incesantemente por el inspector Javert.

El reparto de LOS MISERABLES en España está encabezado por Adrián Salzedo como Jean Valjean, Pitu Manubens como Javert, Teresa Ferrer como Fantine y Elsa Ruiz Monleón como Éponine, entre otros.

Es considerado uno de los musicales más representados de la historia, LOS MISERABLES ha sido visto por millones de espectadores en todo el mundo y continúa emocionando a nuevas generaciones gracias a una partitura que incluye canciones tan conocidas como I Dreamed a Dream, On My Own, y Bring Him Home.

Con este nuevo hito de 250 funciones, la producción reafirma su éxito en Madrid y continúa su recorrido en cartel, siendo una de las citas imprescindibles para los amantes del teatro musical.

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