LAVIDA EN UN SEGUNDO explora con humor qué ocurre después de la muerte

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La compañía ConUnCantoEnLosDientes estrenará los próximos 3 y 4 de julio en el Eixample Teatre de Barcelona LA VIDA EN UN SEGUNDO, un nuevo espectáculo musical que combina humor, emoción y música para abordar una cuestión universal: qué sucede después de la muerte.

La propuesta nace a partir de un trabajo de investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte (ECM) y plantea una reflexión sobre la pérdida, el amor y la amistad desde una perspectiva optimista. Según explica la compañía, el objetivo es acercarse al tema sin solemnidad y explorar la posibilidad de mirar la muerte desde un punto de vista diferente.

La historia sigue a Lázaro, un hombre que atraviesa uno de los peores momentos de su vida cuando, tras una ruptura sentimental en Nochevieja, fallece inesperadamente. A partir de ese instante comienza un viaje que mezcla música, humor y emoción para responder a la pregunta que vertebra el espectáculo.

Uno de los elementos más singulares de la producción es que toda la historia está interpretada por un único actor. Manuel Ramos, conocido por su participación en musicales como WE WILL ROCK YOU, BILLY ELLIOT o GREASE, da vida a una decena de personajes a lo largo de la función.

El montaje cuenta con dramaturgia de Manuel Ramos, con asesoría de Alejandra Jiménez Cascón, quien también firma la dirección. La dirección musical corre a cargo de Iván Herzog.

Fiel al estilo de ConUnCantoEnLosDientes, el espectáculo incorpora canciones populares de artistas como Mecano, Celia Cruz, Shakira, Amaral, Alaska o Juanes, además de música original compuesta por Iván Herzog.

Tras el éxito de propuestas anteriores como LO TUYO, LO MIO, Y CANTAR LAS 40, la compañía presenta una nueva producción que busca combinar comedia y emoción en una experiencia teatral centrada en una de las grandes preguntas de la existencia.

Tras su estreno en Barcelona, LA VIDA EN UN SEGUNDO iniciará temporada en Madrid a partir del 17 de septiembre en el Teatro Arlequín Gran Vía.

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