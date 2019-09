Julie Andrews recibe el León de Oro honorífico en la Mostra de Cine de Venecia

La veterana actriz, de 83 años, Julie Andrews, recibió ayer el León de Oro honorífico en la Mostra de Cine de Venecia. La actriz, que apareció radiante en el escenario, recibió una ovación con el público puesto en pie.

"Aun me sorprendo, fui una chica afortunada que pudo interpretar papeles bellísimos", dijo la actriz al recoger el galardón. Y es que Julie Andrews no solo nos deleitó con papeles bellísimos en el cine como MARY POPPINS, SONRISAS Y LÁGRIMAS o VICTOR/VICTORIA, sino que sus comienzos se remontan al West End londinense o el Broadway neoyorquino, con musicales como CAMELOT, PUTTING IT TOGETHER, VICTOR/VICTORIA o su recordada Eliza Doolittle en MY FAIR LADY.

Foto: Daniele Venturelli (GETTY IMAGES)

Andrews tuvo palabras también para la juventud que trabaja en el cine: "hay una gran cantidad de talento joven apareciendo en la industria". "Les pido que sean fieles a su visión y a sus sueños, las recompensas de este mundo serán incomparables", concluyó.

La actriz se dirigió en su discurso hacia el festival de cine veneciano: "Mirando a la Selección Oficial de este año me vuelvo a dar cuenta del gran poder del cine para unir a la gente".

Además, concluyó su discurso agradeciendo el apoyo del público cinéfilo, ya que según Andrews es "un apoyo continuo que permite que la magia siga viva en la pantalla".

Foto: Alberto Pizzoli (AFP)





