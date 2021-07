Interviews: Kristin Chenoweth, Jaime Camil y Ariana DeBose nos hablan de SCHMIGADOON

El pasado 16 de julio se estrenó en Apple TV+ la serie SCHMIGADOON, una comedia creada por Cinco Paul y Ken Daurio (responsables de películas de animación como GRU, LORAX o HORTON), dirigida y producida por Barry Sonenfeld (PUSHING DAISIES) y Lorne Michaels (SATURDAY NIGHT LIVE).

Esta serie musical parodia la Era Dorada de los musicales y va más allá del sketch cómico al que nos tiene acostumbrados SATURDAY NIGHT LIVE, con el ingenio y talento que siempre han demostrado sus autores.

SCHMIGADOON se centra en la relación entre Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong), que se encuentran de viaje mochilero buscando reconectar como pareja, pero acaban topándose con un pueblo que sigue anclado en 1947 en el que todos cantan como en un musical y del que no podrán salir hasta que no encuentren el amor verdadero. Les arropa un reparto con lo más granado de Broadway, incluyendo a Alan Cumming, Aaron Tveit, Dove Cameron, Jane Krakowski y Ann Harada.

Hemos tenido el placer de hablar con tres de estas estrellas del Teatro Musical: Kristin Chenoweth (WICKED, YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN), Ariana DeBose (HAMILTON, WEST SIDE STORY), y Jaime Camil (JANE THE VIRGIN, CHICAGO)..

La serie, cuya única temporada (esperemos que haya más) tiene tan solo 6 capítulos, fue una sorpresa y un alivio para los tres artistas, que recibieron la propuesta en plena pandemia. "Acababa de perder a mi mejor amigo por el COVID," reconoce Kristin Chenoweth, "así que, para serte sincera, estaba pasando por un mal momento. Me llegó el guion y empecé a partirme de risa. Me encanta este show, especialmente porque es lo que necesitamos ahora mismo: necesitamos reír, las canciones y los bailes, necesitamos una historia de amor y necesitamos estos personajes tontos. Creo que por eso la gente está respondiendo tan bien. Es un oasis en el desierto."

Chenoweth da vida a Mildred Layton, la villana de la serie que hará la vida imposible a los recién llegados a SCHMIGADOON, un personaje de primeras diferente de la Glinda por la que todos conocemos a la actriz de WICKED. "Eso es solo de primeras, porque Glinda es buena y mala a la vez," remarca la actriz. "Para Mildred yo quería esos labios acabados en punta, quería el pelo peinado de manera ridícula, y quería que me pusieran el corsé bien apretado para que estuviera incómoda. Lo quería y lo necesitaba, ¡porque es que Mildred está incómoda! Y lidera con rabia y con dolor. Yo creo que Mildred tiempo atrás era como Betsy, el papel que hace Dove Cameron, así que ha pasado por mucho dolor."

En esta serie Chenoweth se ha reencontrado una vez más con el director Barry Sonenfeld, que afirma que no le gustan los musicales. "A eso yo le contesté que el problema es que los hace muy bien. Por ejemplo PUSHING DAISIES no es un musical, pero la voz de Bryan Fuller es una voz original, es música, es como Aaron Sorkin con THE WEST WING, o Ryan Murphy con GLEE. Cinco y Ken tienen su propia voz y a Barry se le dan muy bien las voces originales. Así que le dije '¡Te guste o no, más te vale reformular esa frase, que tienes delante a una de las reinas de los musicales!'."

Ariana DeBose, a la que veremos a finales de año en el remake de WEST SIDE STORY de Steven Spielberg como Anita, da vida a Emma Tate, la profesora del pueblo, que supondrá uno de los triángulos amorosos de la serie. "Desde el principio, leyendo el guión, estaba claro que no es un show que tenga miedo a reconocer los clichés o estereotipos del teatro y cine musical," defiende DeBose. "Me pareció muy ambicioso y maravilloso, porque de primeras puede parecer que se queda en el sketch cómico pero luego profundiza y tiene más capas."

SCHMIGADOON está lleno de Easter eggs y referentes que desde el principio todos los fans de musicales hemos ido reconociendo, y no son menos los parecidos de sus personajes con clásicos roles del cine y teatro musical. "Por supuesto que Emma tiene algo de Mary Poppins, está claro, pero también un poco de Marian The Librarian, de THE MUSIC MAN," reconoce divertida DeBose al examinar cómo ha creado su papel. "Pero quería que Miss Emma tuviese un poco de todas esas mujeres con agallas de la Era Dorada de Hollywood. También me fijé en Deborah Kerr, no en su Anna de EL REY Y YO, sino en su personaje de TU Y YO, con Cary Grant. Me fijé en los ritmos de su interpretación, en como es tan vulnerable y tan fuerte a la vez."

Entre los grandes números musicales que la serie nos presenta, el episodio que se estrena hoy, "De Repente", incluye el gran showstopper del mismo nombre que protagoniza Ariana y que recuerda mucho al número 'Love is Good For Anything That Ails You' de PENNIES FROM HEAVEN, con Bernadette Peters. "Desde siempre había querido trabajar con Christopher Gatelli, el coreógrafo de la serie," declara DeBose. "No se le escapa ni un detalle y quiso que creáramos el número a partir de mi, no ejecutando una coreografía ya existente, fue muy divertido y especial. Todo un reto ensayar durante la pandemia, porque no tuvimos mucho tiempo para ensayar, especialmente con los niños."

Con este número queda claro que DeBose es una 'triple thread' (triple amenaza), que según el argot de Broadway son aquellos artistas que cantan, bailan y actúan de manera excelente. "Para este número, busqué inspiración en Sutton Foster. El claqué es toda una artesanía, un género aparte, y no lo había hecho antes, quería asegurarme de que podía hacerlo bien. Chris me ayudó mucho." Puedes ver el capítulo aquí.

Ariana DeBose en "Schmigadoon!"

También a partir del capítulo 4 comienza a ganar protagonismo el papel de Jaime Camil, actor mexicano conocido internacionalmente por su papel de Rogelio de la Vega en JANE THE VIRGIN, que aquí interpreta al Doctor López, un galán que recuerda a Emile De Becque de SOUTH PACIFIC o al Capitan Von Trapp de SOUND OF MUSIC, y es otro de los triángulos amorosos de la serie. "Mi amigo Cinco Paul me ofreció este papel que hicieron a mi medida, y estoy super agradecido," reconoce el actor. "Yo hago teatro, donde más pleno me siento es en el escenario haciendo musicales. De hecho, el show que hizo que me enamorara del género fue sin duda EL DILUVIO QUE VIENE, el primero que vi en México de pequeño. Encima luego ya de mayor tuve la oportunidad de hacer del Padre Silvestre, dirigido por Hector Bonilla, que hizo del Padre Silvestre original, de la producción mexicana."

Camil recuerda la preparación de la serie en Vancouver durante la pandemia, comparándolo con los procesos de rodaje habitual. "Hicimos la serie en pleno COVID, que fue todo un reto, de octubre a diciembre de 2020, con todos los protocolos, sin tocarnos, etc, ensayando con las pantallas protectoras. El baile con Cecily en mi consulta, cuando vamos de puerta a puerta, lo ensayábamos con unas mascaras que parecíamos Darth Vader, y luego nos las quitábamos, y todo eso te sacaba del momento por la falta de cercanía. ¡Fue un proceso la verdad! Pero lo hicimos super bien, tengo que aplaudir a Apple TV+, lo logramos."

Jaime Camil en "Schmigadoon!"

Después de todos estos detalles, SCHMIGADOON puede parecer un terreno reservado exclusivamente para amantes de los musicales, pero no es así. "Nosotros nos hacemos burla a nosotros mismos," afirma Jaime Camil, "de todos los clichés e iconos de los musicales, que es algo que me parece súper divertido, como cuando Keegan dice "Pero ¿por qué sale música de todas partes?". O en el número 'Corn Pudding', que le dice a Cecily "No lo digas otra vez, ¿Van a cantar de nuevo?". A la gente puede que le gusten o no los musicales, pero si les gustan los shows bien escritos, y les gusta las series con muchas capas, que narren historias muy bien contadas, les va a encantar SCHMIGADOON. Hay mucho más allá del chiste y la broma de musicales."

Quedan todavía muchas sorpresas en esta aldea en los próximos capítulos y sin duda los fans y los aún no fans del género descubrirán una serie con un gran corazón. "Es 100% original, 100% SCHMIGADOON, tiene muchos referentes pero esa mezcla de lenguaje de la época dorada y el lenguaje moderno, el ritmo cómico de sus protagonistas y esa edición tan bonita, permite que el género trascienda," destaca Ariana DeBose.

"Mi parte favorita de la serie fue ver a Cecily Strong, en sus escenas dramáticas," remarca Kristin Chenoweth. "Ver como, con todos estos personajes locos alrededor, ella se abrió y demostró al mundo que era una actriz que no se quedaba en el sketch cómico. Por eso nos encanta el Musical, porque cuando hay verdad y hay buenos actores, es cuando se hace mejor,"