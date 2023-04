Interviews: El equipo de TRATO DE FAVOR nos habla sobre esta nueva Zarzuela

Emilio Sagi en ensayos

La temporada lírica del Teatro de la Zarzuela entra en su recta final y lo hace con el estreno absoluto de TRATO DE FAVOR, una Zarzuela Contemporánea ambientada en los años 80, escrita por Boris Izaguirre con música del ganador del Goya Lucas Vidal, bajo la dirección de escena de Emilio Sagi y con un reparto doble que cuenta, entre otros, con las sopranos Ainhoa Arteta y Maria Rey-Joly, compartiendo el papel principal de Ana Mía, una estrella del cine y la música reclusa en una cárcel de mujeres, la Cárcel de las Albricias.

"Daniel Bianco y Emilio Sagi querían aproximarse a un nuevo tipo de público del que ya tiene por sí el Teatro de la Zarzuela," nos explica Boris Izaguirre, hablando de cómo surge su participación en esta nueva pieza, donde ha escrito el libreto y además tiene un papel como presentador. "Para mí, este género es un referente magnífico, porque me enseñó que a través del humor se podía llegar muy lejos, igual que el sainete en mi país, Venezuela, donde en los años 30, a través de la parodia, se podían criticar las tremendas injusticias de la dictadura feroz de Juan Vicente Gómez."

"TRATO DE FAVOR habla de una historia real, pero también muy irreal, como siempre tiene que suceder en el mundo de la Zarzuela," nos cuenta el autor, "donde una mujer, Ana Mía, que se considera que vive prisionera de sí misma, anhela encontrar la libertad en el lugar donde se supone que menos libertad existe que es la Cárcel. Ella va a cumplir la condena que en realidad es ejecutada sobre su marido, pero como su marido es un despiadado estafador que ha huido del país, la condena recae sobre ella y ella lo asume y entra en la cárcel, siendo la gran estrella del cine y de la canción que es, pero después a través de la cárcel y de su posible rehabilitación, encontrará la libertad que nunca ha podido conocer."

Boceto de la escenografía de Daniel Bianco

La partitura viene firmada por un apasionado del mundo de Broadway como es Lucas Vidal, que se confiesa fan de IN THE HEIGHTS y reconoce que esta entrevista le hace especial ilusión por su amor al Teatro Musical. Este genio, que ha compuesto desde piezas para ballet hasta música electrónica, en su álbum 'Karma', actualmente va a poner la música a varias series, películas y un documental, pero la música escénica le estaba llamando potentemente.

"Aunque mi background sea muy clásico, ya que en casa de mis padres nací escuchando música clásica, en el organillo que no paraba de tocar, desde muy pequeño visité Londres y me volví un adicto a los musicales. Mi sueño era ser bailarín de musical," recuerda el compositor. "Hace unos años recibí una llamada de Dani Bianco diciéndome que quería que compusiese esta Zarzuela, y le dije que sí, y el resultado tiene muchas referencias muy variadas, como yo. Estudié música escénica en Berkeley y luego en Juilliard, y sé que cada número tiene que tener un sentido, tiene que tener una emoción, tiene que contar algo y que vaya adelante."

Boris Izaguirre, Ainhoa Arteta y Lucas Vidal (foto: Javier Del Real)

Los dos autores nos han reconocido que se han entendido perfectamente a la hora de crear esta nueva Zarzuela que se podrá ver en el Coliseo de Jovellanos desde este sábado 29 de abril hasta el próximo 21 de mayo. "La Zarzuela es un género mucho más libre, más que la ficción y la prosa, porque la música facilita enormemente a la narración," remarca Izaguirre, recordando el momento de creación del show con Vidal. "Yo le expliqué que Ana Mía tenía al final un Show propio en la cárcel, que es una cosa como que una reclusa jamás se va a imaginar, y que me lo imaginaba sexy, que tenía que ser como con Ainhoa o María enseñando un poquito de piel, y entonces Lucas inmediatamente se levantaba, se iba a un piano que tiene pegado a la pared de su estudio y empezaba a tocar unas notas que es como Sabrina en Nochevieja, algo que le ha quedado muy marcado, yo creo, cuando se le escapó un pezón."

"A lo mejor, el lector puede pensar que es una zarzuela al uso, pero no. Tiene elementos como el chotis o el pasodoble, pero todo ambientado en el mundo del musical, es una mezcla muy interesante," remarca Vidal, que nos ha reconocido que ya está trabajando en un nuevo proyecto muy potente también para Teatro Musical. "Tenía muy claro que quería que la música fuera divertida, que la gente lo entienda, con un lenguaje pop, que la gente lo oiga y le resuene, no quería que fuera una zarzuela atonal. Quiero que la gente salga tarareando las canciones."

Para defender esta partitura, que según asegura Lucas Vidal tiene una inspiración variada que va de Leonard Bernstein, el Broadway clásico como 42ND STREET a Andrew Lloyd Webber y EL FANTASMA DE LA ÓPERA, Tchaikovsky y Sorozábal, sobre el escenario habrá un elenco de primeras figuras como Ainhoa Arteta, María Rey-Joly, Nancy Fabiola Herrera, Cristina Faus o Enrique Ferrer, entre otros. "Yo normalmente trabajo a papel y lápiz y luego paso lo que hago a orquestación, hago un demo orquestal en mi ordenador portátil Apple, y me grabo mis propias voces. De grabarme yo imaginándome una soprano a tener a Ainhoa Arteta, cantando una canción que yo he hecho, es muy fuerte," reconoce Vidal.

María Rey-Joly

María Rey-Joly nos ha expresado la emoción que supone para ella volver al Teatro de la Zarzuela. "Yo debuté aquí, he crecido aquí y el primer papel protagonista me lo dieron Emilio Sagi y Miguel Roa, así que volver aquí con Emilio es una gozada. Además, estrenar para mí siempre es un privilegio, ser la persona que va a mostrar y enseñar algo que no conoce nadie es una responsabilidad muy grande."

La ecléctica soprano, que trabaja regularmente con Albert Boadella en títulos como DIVA y también con Yllana en THE OPERA LOCOS, se enfrenta en este caso a un reto con este sonido que fusiona Broadway con la lírica. "En mi parte vocal de Ana Mía hay segmentos absolutamente líricos y luego partes en las que yo mezclo la vocalidad de lo que es una cantante de musical. Es una gozada, me apetece siempre abordar algo distinto y nuevo."

Capitaneando el barco, desde la dirección escénica, el Maestro Emilio Sagi, al que Boris Izaguirre ha descrito como "un artesano que corrige uno a uno los movimientos de cada miembro del coro, como Geppetto crea a Pinocchio," ha mostrado su alegría porque se haya compuesto una Zarzuela actualmente. "Esto demuestra que el género está vivo y que se pueden hacer zarzuelas de hoy en día con el espíritu clásico de la Zarzuela y con todo el sabor y el perfume de hoy en día," remarca Sagi. "Igual que Sorozábal metía el Jazz Band, el Charleston o el Fox Trot en sus obras, aquí tenemos música pop, música del momento, mezclándola con pasodobles y chotis. Es la mezcla perfecta y la prueba de que la Zarzuela fue siempre así."

El maestro Emilio Sagi (derecha) durante los ensayos (Foto: Javier Del Real)

Todo el equipo está firmemente convencido de que esta Zarzuela Contemporánea conectará con el público de hoy en día. "Yo garantizo que el joven de 20 años que venga a verlo, solo con su familia, se lo va a pasar muy muy bien, porque encima es que es muy divertido, el humor de Boris es una locura preciosa," asegura Lucas Vidal.

Este es un ejemplo más del propósito que Daniel Bianco se ha marcado durante su período al frente de la Zarzuela, de acercar el género al público juvenil. "El Teatro de la Zarzuela cambió completamente la edad media del público con una serie de trabajos importantes, como el Proyecto Zarza," señala Emilio Sagi.

Para terminar, la soprano María Rey-Joly reflexiona con nosotros acerca del hecho de coincidir con Bianco ahora que termina su paso como Director de la Zarzuela y recuerda su experiencia en COMO ESTÁ MADRID. "Se creó una magia muy especial en todos los sentidos, la historia que creó Miguel Del Arco, la manera de enlazar toda la música, el equipo formó una piña que éramos todos hermanos al final, era una pasada. Volver ahora otra vez con algo tan novedoso como TRATO DE FAVOR, es una gozada y un broche de oro para una dirección fetén."