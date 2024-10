Interview: Hablamos con Rafa Coto y Juan Luis Iborra, productor y director de LOS CHICOS DEL CORO

Enter Your Email to Unlock This Article



Tras el éxito de la primera temporada y una exitosa gira por varias ciudades, LOS CHICOS DEL CORO regresan este próximo 17 de octubre al Teatro La Latina para deleitar nuevamente al público madrileño.

Hoy, tenemos el placer de hablar con Juan Luis Iborra y Rafa Coto, productor y director de esta emotiva obra, que nos contarán los detalles sobre este esperado regreso y lo que podemos esperar en esta segunda temporada que promete seguir conquistando corazones.

BroadwayWorld: Hicisteis temporada en Madrid y posteriormente habéis estado de gira por ciudades como Barcelona, ​​Valencia o Bilbao. ¿Esperabais este éxito que habéis tenido?

Juan Luis Iborra: Yo después del éxito de Madrid, no voy a mentir, la reacción del público es tan, tan buena durante toda la temporada que estuvimos en La Latina que estaba convencido de que fuera iba a ser así, lo que pasa que ha sido todavía mejor porque en Valencia y en Barcelona la gente se volcaba y eran muy emocionantes los aplausos finales porque la gente se vuelve loca con los niños y el espectáculo.

Rafa Coto: Cuando vimos el éxito de Madrid que este sí que no nos lo esperábamos, veníamos con mucha ilusión, con un gran título, desde la productora poniendo todos los mimbres que estaban a nuestro alcance, pero no esperábamos ese éxito. Una vez que palpamos cómo se emocionaba la gente y el boca a boca de la gente, sí que intuíamos que podía funcionar. Aún así, concretamente en Barcelona, con un teatro tan grande, no esperábamos la reacción que hubo del público. El Tívoli nos dio una gran sorpresa concretamente por su capacidad.

BroadwayWorld: ¿Qué significa hacer temporada en Madrid con la grandísima oferta de musicales que hay en esta ciudad?

Juan Luis Iborra: Un poco de vértigo porque es cierto que la verdad que uno entra en el teatro y ve todas las localidades vendidas y ve qué ganas el público tiene de LOS CHICOS DEL CORO, pero abrir una temporada siempre da un poquito de vértigo aunque hayas triunfado en la anterior. Yo creo que la gente tiene ganas y vamos a estar aquí un buen tiempo.

Rafa Coto: Mucha responsabilidad de abrir una segunda temporada porque siempre tienes el peso de que la primera ha ido muy bien y un poco se queda la duda de si habrá continuidad o nos gusta dejar el producto como lo dejamos arriba, pero el pulso te decía que podía tener una buena acogida en Madrid y como es un proyecto que nos ha llegado en vena, -así como llega al público, antes nos llegó a nosotros-, lo tenemos como muy interiorizado y lo sentimos mucho y tenemos muchos sentimientos sobre este proyecto, pues una vez más nos la hemos jugado. Vamos a por ella y vamos a meter toda la chicha posible para que todo el mundo sepa que estamos y a ver si podemos hacer una buena segunda temporada.

BroadwayWorld: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con niños?

Juan Luis Iborra: Todo el mundo tiene mucho miedo y mi experiencia ha sido maravillosa. Me gustaría que en todos los proyectos que tengo hubiera siempre niños porque me he entendido muy bien con ellos, están vírgenes de todo y eso es maravilloso para el teatro porque cualquier cosa que les dices las reciben de una manera muy distinta a un actor adulto. Ha sido una experiencia muy gratificante. Llevo 40 años en la profesión y de lo mejor que me ha pasado ha sido poder trabajar con estos niños del coro.

Rafa Coto: Desde el punto de vista de la productora, nos ha gustado tanto y ha sido tan grata la experiencia que nuestra línea editorial va pensando en futuribles trabajos relacionados con niños. Todo lo que es el equipo y la productora en sí, ha sacado mucho de esto, se ha enriquecido mucho a nivel emocional. Y te aportan una cosa diferente a los profesionales en sí.

BroadwayWorld: Habéis estado meses haciendo castings para este nuevo elenco, ¿qué es lo que puede aportar esta nueva generación de niños y las nuevas incorporaciones de adultos?

Juan Luis Iborra: Las incorporaciones de adultos ya vienen porque cuando terminamos en La Latina ya se incorporaron para la gira. Llegarán a Madrid pero después de haber hecho cien o doscientas funciones. Y los niños, la mitad son nuevos y la otra mitad son niños ya que hemos recuperado del reparto anterior, que eso nos tranquiliza mucho porque empezar con todo nuevo es un poco complicado. Hemos descubierto que hay gran cantidad de niños y niñas que tienen una voz estupenda y que tienen unos físicos muy en la línea de los personajes. Hay una gran preparación de niños para musicales; se preparan muy bien, cantan muy bien, de interpretación, baile, y eso se nota cada año más.

BroadwayWorld: ¿Qué tiene este musical que no tenga ningún otro?

Juan Luis Iborra: Yo creo que tiene más emoción que los otros. No digo que en otros no haya emoción, pero aquí hay mucho corazón, hay mucha alma desde el minuto uno. Yo creo que la historia es una historia preciosa, con emoción, con valores... El texto, es importante lo que se cuenta. Yo creo que tiene sobre todo emoción desde el minuto uno. Esa es la clave de este espectáculo.

BroadwayWorld: A nivel personal y profesional, ¿qué os aporta producir este gran formato?

Rafa Coto: A nivel profesional ha sido nuestra gran apuesta en el sector teatral-musical, porque nosotros nos dedicamos a la música desde hace mucho tiempo como tal, por lo que, a nivel de producción, para nosotros, lo tenemos muy interiorizado. A nivel personal nos ha aportado muchísimo en todos los sentidos: hemos descubierto un universo, desde los profesionales, los amigos que acabas haciendo y que conoces y, por supuesto, el universo de los niños ha sido un descubrimiento maravilloso para la productora. Nos ha aportado mucho en emoción, en aportar algo a la sociedad, porque cuando vemos que el público sale tan emocionadoy se ha distraído durante dos horas, eso para una productora es muy bueno porque sentimos que estamos aportando mucho.

BroadwayWorld: ¿Cuál es el futuro de LOS CHICOS DEL CORO una vez que termine la temporada en Madrid?

Rafa Coto: En nuestro pensamiento no pasa a corto plazo, sí que nos podemos dedicar a otro proyecto, pero seguramente LOS CHICOS DEL CORO nos ha marcado, entonces estamos pensando en diferentes proyectos porque hay muchas ciudades en España, o incluso fuera, que nos llaman, donde un formato musical como tal no tiene cabida y a lo mejor estamos buscando otro tipo de formato donde podamos ir con LOS CHICOS DEL CORO. Estamos trabajando un poco en esa línea con la parte romántica de que no lo queremos meter en el baúl todavía. Es una obra que se te queda marcada, hemos hecho muchísimas cosas y tanto al director como a mí, esto se nos ha quedado marcado y creo que nos va a acompañar toda nuestra vida. A mí personalmente me va a acompañar toda mi vida.

Juan Luis Iborra: A mí también. Yo creo que alrededor del musical, gracias a los niños, -porque ellos tienen algo especial de cariño y de emoción-, gracias a este musical se ha creado alrededor una gran familia donde todos nos llevamos muy bien, hay muchísimo cariño y trabajar en un sitio donde hay tantísimo cariño y te abracen tanto no es normal. Aquí pasa, por eso yo creo que el poso que ha dejado en casi todo el mundo que pasa por aquí, creo que es muy grande. Todo el mundo quiere estar aquí, ya no solo porque sea un espectáculo bonito sino porque hay algo que te atrapa.

BroadwayWorld: Actualmente, aparte del teatro, ¿estáis trabajando en otros proyectos?

Juan Luis Iborra: Yo estreno una comedia de teatro en 15 días en el Reina Victoria y aparte empiezo un programa que llevo 10 años dirigiendo que es "TelePasión" que se emite para Nochebuena y que hace dos años tuve a los niños del coro allí y este año empiezo a rodarlo también en breve. Tengo tres proyectos a la vez abiertos.

BroadwayWorld: En el caso de AMR Produce, ¿qué otros proyectos tenéis por delante?

Rafa Coto: Estamos trabajando en un producto de la misma línea editorial que "LOS CHICOS DEL CORO" que queremos seguir con esa continuidad, para el año 2025 y que el trabajo va a seguir esta línea. Es un gran proyecto, con un gran título y con unos mimbres técnicos muy buenos.

BroadwayWorld: ¿Qué le diríais a un espectador que ya estuvo durante la primera temporada, para que volviera en esta segunda?

Juan Luis Iborra: Que no se lo piense. Si ha estado en la primera temporada, año y medio después, verá unos niños nuevos que es un aliciente, los protagonistas que tienen esa voz blanca que pone los pelos de punta a todo el mundo y que son nuevos porque es verdad que esa voz blanca es de una cierta edad, y estoy convencido y además no tengo ninguna duda, de que hay muchísima gente que la ha visto que volverá. Ya saben lo que es el espectáculo, saber que van a disfrutar dos horas, eso es un aliciente maravilloso para todo este invierno que tenemos por delante con las Navidades de por medio. El mejor sitio está en La Latina y en LOS CHICOS DEL CORO.

Rafa Coto: Yo añadiría, por supuesto, que no se lo pierdan, pero por un motivo concreto: no te sabría enumerar las veces que nosotros hemos visto la obra, y tiene tantos matices y te diría que cada función tiene algo diferente. Imagínate de un año para otro, van a vivir cosas que seguramente no recuerden o son diferentes en ciertos aspectos con respecto a la primera vez que lo vio.

Juan Luis Iborra: Van a descubrir cosas nuevas. Siempre.

