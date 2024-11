Interview: Hablamos con José Masegosa sobre AMNESIA, el primer título de la JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO MUSICAL

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



José Masegosa y La Joven Compañía de Teatro Musical han presentado AMNESIA en el espacio cultural Nave 73 de Madrid. AMNESIA, su primer título, que aborda temas como la memoria y la identidad, reafirma el compromiso del autor y director con el teatro emergente y socialmente relevante, y pudimos ver en acción a un elenco de chicos y chicas llenos de talento. Con una puesta en escena íntima y emotiva, se invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, los vínculos y la fragilidad que sentimos ante la pérdida de identidad.

Broadway World: ¿Cómo surge AMNESIA y qué fue lo que te motivó a llevar esta obra al escenario?

José Masegosa: A mi me gusta mucho el thriller. Quería contar algo de un grupo de jóvenes como SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO, pero en realidad luego la obra es una "dramedia”, -como me gusta llamarla-, porque lo bonito de esta historia es que el protagonista pierde la memoria, olvida a sus amigos, pero sobre todo olvida a su novia, por lo que todos sus amigos hacen lo posible porque vuelva a recordarla. Quise generar un ambiente de thriller para luego incluir momentos muy divertidos y otros emotivos.

Broadway World: Como director has participado en muchos proyectos antes de AMNESIA. ¿Cómo llegas a este título?

José Masegosa: Tengo la necesidad de escribir y componer. Dirigir es un añadido para mí, pero me gusta escribir mis obras, componerlas y luego dirigirlas, evidentemente. He tenido dos productoras, creadas por mí, pero necesitaba salirme un poco de, no lo comercial, sino lo privado, para intentar hacer algo que estuviese completamente libre que es el caso de hacer una fundación. Esta fundación me deja crear como yo quiera, lo que yo quiera, sacarlo cuando quiera, no dependo de si voy a vender entradas o no o de en qué teatro lo voy a hacer, sino simplemente sacar arte, mostrarlo, sacar a los jóvenes que lo puedan hacer y disfrutarlo.

Broadway World: ¿Cuáles son los objetivos de La Joven Compañía de Teatro Musical?

José Masegosa: Tiene dos objetivos claros. Por una parte, la creación de musicales hechos aquí: que sean hechos por autores, compositores y directores españoles. Y, por otra parte, todos esos jóvenes que hay en escuelas de Teatro Musical, que se forman súper bien, que es gente buenísima, no tienen un espacio donde poder sacar adelante lo que ellos saben hacer. Cuando entran en un gran musical, a veces, desgraciadamente para ellos, están en el coro y no pueden expresar su arte como solistas. Es muy difícil porque solista solo hay uno en Teatro Musical, los demás son el elenco. De esta manera, los jóvenes pueden experimentar con personajes, con canciones y tener la oportunidad única de crear algo desde cero, porque las obras van a ser hechas para ellos.

Broadway World: La Joven Compañía tiene como uno de los objetivos acercar el teatro a las nuevas generaciones. ¿Cómo se refleja este propósito en AMNESIA y en el proceso de creación y dirección de esta obra?

José Masegosa: Por un lado, creo que es muy importante abrir al público a que la gente más joven, entrar en un musical, puede ser algo fantástico y que no necesita de grandes alharacas. Para eso tienes que contar historias hechas por jóvenes, o sea, que los jóvenes las cuenten. Y, por otra parte, que tengan temáticas que les interesen.

En este caso, lo que les pasa a estos chicos en AMNESIA es totalmente cercano, o sea, le puede pasar a cualquiera. Estar en una fiesta, uno de ellos se gira, se da un golpe tonto y pierde la memoria, eso le puede pasar a cualquiera. A partir de ahí, las relaciones entre ellos, cómo unos estaban enamorados de otros, cómo algunos que parecía que se llevaban muy bien, de repente se llevan muy mal y son cosas que nos pasan en el día a día. El concepto de AMNESIA al final es contar algo totalmente mundano y que la gente puede tocar con las manos.

Broadway World: ¿De qué manera AMNESIA aborda temas relevantes para la sociedad actual?

José Masegosa: No lo he pensado como tal porque la obra está basada en 1997, de manera que son otros valores. Se habla mucho con los actores sobre los valores que teníamos en aquella época y se habla mucho sobre la homosexualidad y en el 97 era un tema muy diferente a cómo es ahora. Para ellos ha sido costoso vivirlo porque ahora lo viven con normalidad y en aquel momento no lo era y ese tipo de relaciones contadas en el tiempo, a veces, al público de ahora le puede costar.

Es verdad que lo que me interesa de AMNESIA es el compañerismo, los valores de amistad, de remar todos a una, y creo que eso es atemporal. Creo que hoy en día, cada vez más, hay un poco más de ego individual, la gente tiene demasiado apego a las redes sociales y se le ha olvidado juntarse con otras personas físicamente, sobre todos a los jóvenes. Si esta obra les puede representar algo así, o el concepto de la Fundación, es una maravilla. Ojalá.

Broadway World: ¿Qué valores esperas transmitir con AMNESIA?

José Masegosa: Como concepto de la Fundación, en general, es el compañerismo. De hecho, una cosa bonita que tiene la obra es que todos los chicos, los diez, se dedican a intentar que Asier recupere la memoria. Y eso es muy bonito de ver porque algunos de ellos tienen que anteponer algunas cosas muy importantes y muy urgentes en su vida, simplemente para intentar ayudar a Asier. Eso es lo realmente bonito, pero claro, eso como concepto de la propia compañía. Desde el minuto uno que hemos empezado a ensayar, estos chicos están siendo generosos, no tienen ego ninguno, no quieren tener más protagonismo del que ya tienen, simplemente disfrutan, son buenos compañeros…

Es una verdadera maravilla y creo que hay que hacer obras, -en este caso yo tengo la suerte de poder escribirlas como quiera-, muy corales, donde todos los personajes tengan realmente un valor. Todos tienen todo el rato un valor importante y, de hecho, AMNESIA está narrada por los propios actores. Y es muy bonito ver eso porque al final, todos son como un bloque conjunto, no hay individualidades.

Broadway World: ¿Qué unión existe entre La Joven Compañía de Teatro Musical y La Joven Compañía de texto?

José Masegosa: He visto algunas obras de ellos y fueron una inspiración en un sentido. Ellos hacen dos cosas que son muy chulas: una es la Fundación, cosa que es lo primero que yo estoy haciendo y la otra cosa es que escriben para gente joven y escriben cosas ellos también, hacen adaptaciones, versiones, textos nuevos, etc. Han conseguido generar un nombre muy interesante a su alrededor porque hacen cosas de calidad. Al final conseguir eso a mi me va a llevar un tiempo. Espero poder llegar a su nivel y poder acercarme a lo que ellos han conseguido.

Broadway World: ¿Qué proyectos futuros tiene La Joven Compañía después de AMNESIA?

José Masegosa: Ahora mismo, esperamos que, para marzo, si va todo normal, estrenemos AMNESIA y, a partir de ahí, abriremos como, -voy a llamarlo-, un concurso, donde queremos escuchar a autores, queremos lanzar una propuesta de algo que queremos escribir y que otros autores nos manden textos, que directores se ofrezcan para dirigir, músicos, etc., para coger a este grupo de chavales y preparar la siguiente obra. Pero ahora mismo no hay nada seguro porque todavía no hemos sacado AMNESIA.

Comments