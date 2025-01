Interview: Hablamos con Carlos Aragón, Enrique Viana y Emilio Sagi sobre LA CORTE DEL FARAÓN

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro de la Zarzuela acoge desde el 29 de enero hasta el 16 de febrero el esperado estreno de LA CORTE DEL FARAÓN, una obra icónica que vuelve a los escenarios con un enfoque moderno y vibrante. El director musical, Carlos Aragón, el adaptador y actor, Enrique Viana y el director de escena, Emilio Sagi, junto al resto del equipo, han unido su talento para actualizar esta obra clásica del repertorio español. En la entrevista, nos han compartido detalles sobre su visión artística, los retos de modernizar un clásico y cómo esperan conquistar al público con humor, música y un toque de irreverencia.

BroadwayWorld: ¿Qué significa para ti retomar esta producción de LA CORTE DEL FARAÓN que ya se pudo ver en 2012 en España?

Carlos Aragón: Tiene un valor muy especial porque el estreno se hizo en el Teatro Arriaga de Bilbao, con Emilio Sagi y la verdad que fue una creación y una experiencia fabulosa. Cuando Emilio se marchó del Teatro Arriaga, la volvió a reponer y la volví a hacer yo.

Esta es la tercera vez que hago la producción, ahora ya en Madrid, y me hace muchísima ilusión que sea en el Teatro de la Zarzuela porque estuve desde el principio y después de 13 años, con la experiencia y una madurez distinta, está todo más asentado y la disfruto muchísimo más.

Enrique Viana: Cada vez que se ha repuesto, han contado conmigo para el papel de Sul. Es una producción magnífica. Tiene las virtudes de la música de Vicente Lleó y la dirección de Emilio Sagi, por lo que para mí, es una obra muy bonita y muy agradable de hacer.

Emilio Sagi: Es una alegría porque la verdad que quedé muy contento cuando monté el espectáculo. Me divierte mucho volver a hacerla y, sobre todo, es un honor hacerla en el Teatro de la Zarzuela, que es un teatro único en el mundo.

Fotografía: Enrique Moreno Esquivel

BroadwayWorld: ¿Cómo fue el proceso de trabajo conjunto entre dirección musical, adaptación y dirección escénica?

Carlos Aragón: Fue fantástico. Somos un equipo muy cerrado, muy unido, con lo cual, en el proceso de creación del espectáculo, Emilio da mucha seguridad escénica y eso ayuda también al soporte de la música. La música también apoya mucho a todos los “gags” que suceden en escena. Somos todos uno y nos nutrimos unos de otros.

Enrique Viana: Ha sido un proceso fantástico. Somos personas que nos llevamos muy bien, el clima en la compañía es muy bueno, como siempre cuando dirige Emilio Sagi, que lo hace todo mucho más fácil y muy llevadero. El trabajo entre nosotros tres y con el resto de la compañía es ideal.

Emilio Sagi: Ha sido un trabajo armonioso. Darle un toque diferente a esa versión que se estrenó en 1901. Hoy en día los chistes y los equívocos del libreto resultan un poco anticuados y había que darles una vuelta de tuerca. Fue y sigue siendo un trabajo estupendo.

Broadwayworld: ¿Cómo ha sido asumir la doble tarea de adaptador y actor en esta producción?

Enrique Viana: Lo he hecho muchas veces en mi carrera. Son dos trabajos completamente distintos y se asumen bien.

Broadwayworld: ¿Qué elementos visuales incorporaste para hacer la producción atractiva y dinámica?

Emilio Sagi: Es un tema que trabajamos en común Daniel Bianco, Gabriela Salaverri, Eduardo Bravo y Nuria Castejón. Intentamos que el espectáculo sea lo más bonito y lo más espectacular posible. Se utiliza una escenografía muy brillante, un vestuario muy simpático, a la vez que se intenta hacer un poco irónico el estilo egipcio. Yo creo que en teatro hay que hacer que el público disfrute.

Fotografía: Enrique Moreno Esquivel

Broadwayworld: ¿Qué parte del libreto original decidiste conservar y cuáles adaptar para un público moderno?

Enrique Viana: Se ha conservado bastante. Hemos cambiado, a petición de Emilio y habiendo consenso, las partes que podrían ser ofensivas hoy en día porque los tiempos han cambiado. Estamos en el siglo XXI y por fortuna hay cosas que ya no pasan. Ha habido que adaptarlo cuando había alguna parte especialmente sensible que podía doler a algún espectador hoy en día.

Broadwayworld: ¿Qué significa para ti esta obra en tu carrera artística?

Carlos Aragón: Esta es la obra que más he dirigido. También hice otra versión con Jesús Castejón, un estupendo director de escena, para Los Veranos de la Villa. He hecho alrededor de 20 funciones de diferentes producciones, por lo que le tengo un cariño muy especial porque me parece una obra de mucha calidad y hay que hacerla bien. Antiguamente, también fue una obra muy maltratada, por lo que hay que ponerle mucho cariño y sacar a la luz esta maravillosa música que compuso Vicente Lleó con una calidad excepcional.

Emilio Sagi: Siempre ha sido un éxito y es una obra que sigue mi carrera. No pienso que las obras signifiquen algo, sino que creo que significan poder seguir trabajando y seguir ofreciendo al público entretenimiento o hacerles pensar.

Broadwayworld: ¿Qué aspectos del personaje de Sul conectan con tu experiencia personal como artista?

Enrique Viana: Sul es una especie de interlocución con el público que acude mucho al humor de lo absurdo, del que yo soy muy devoto. Es un personaje muy inocente, que no se entera mucho de lo que va el asunto, pero luego tiene mucho revés su monólogo, tiene mucha vuelta de tuerca que es lo que a mí me gusta.

Broadwayworld: ¿Qué lugar crees que ocupa LA CORTE DEL FARAÓN en la historia de la zarzuela y el teatro musical español?

Carlos Aragón: Es una obra singular porque no sigue mucho la estela de aquellos tiempos. De pronto surge esta obra por sí misma, que es como una opereta al estilo de las que se hacían en Viena o en París. En España, Vicente Lleó, que era el empresario del Teatro Eslava, transcribía todas las operetas para los Teatros de Madrid, por lo que estaba muy nutrido de todo lo que se hacía en Europa. LA CORTE DEL FARAÓN la puedes representar en Madrid, pero también en París o en Viena sin ningún tipo de problema.

Enrique Viana: Ocupa un lugar muy importante. Vicente Lleó era un maestro en hacer parodias de lo que entonces triunfaba y a mi eso me gusta mucho. Sacó una música estupenda, nada pretenciosa, que tiene muchísimas ideas y musicalmente inspirada. LA CORTE DEL FARAÓN fue un hito a la hora de representar las operetas en España. Esta obra no es una zarzuela como tal, sino que es una opereta bíblica.

Emilio Sagi: En su estreno se hicieron 1000 presentaciones de la obra y todo el mundo la conoce. El compositor la define como una opereta bíblica y creo que es una obra muy particular; no se parece a la gran zarzuela ni tampoco al género chico. Está más cerca de la opereta llena de ironía, de sensualidad y de equívoques sensuales y sexuales.

Fotografía: Enrique Moreno Esquivel

Broadwayworld: ¿Por qué crees que LA CORTE DEL FARAÓN sigue siendo relevante y cautivadora para el público actual?

Carlos Aragón: Todo el tema de cuernos y amantes nos hace mucha gracia en la vertiente mediterránea. Es un tema recurrente desde el siglo XVII y forma parte de nuestra cultura. En España, la desgracia ajena nos hace mucha gracia. Eso, unido a que son unas melodías súper pegadizas, la hace como atemporal y va a tener éxito en todos los tiempos.

Enrique Viana: Es una obra dinámica, simpática y graciosa. Tiene buena música y ahora mismo se representa de una manera muy moderna y con cantantes y actores de primerísima fila. Eso triunfa siempre.

Emilio Sagi: Es una obra muy graciosa; la gente se ríe mucho con ella y se lo pasa muy bien. No creo que tenga unos valores que influyan en la vida actual porque cuando se estrenó eran otros tiempos. Además, tiene una gran dosis de entretenimiento y diversión y eso siempre es estupendo, sea en el año 2025 o en el 2088.

Broadwayworld: ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha visto LA CORTE DEL FARAÓN para animarlos a asistir al teatro?

Carlos Aragón: Les diría que no duden en venir porque se lo van a pasar bomba. Desde la primera nota de la partitura hasta la última, la música es divertida, fresca y entretenida. El argumento es fantástico y, además, tenemos la suerte de tener en el Teatro de la Zarzuela a unos solistas que aparte de ser unos magníficos cantantes, son unos estupendos actores. La obra, además, tiene una fuerza arrolladora. Si quieren empezar a escuchar zarzuela, no hay mejor manera que ésta.

Enrique Viana: Es una manera muy interesante de conocer un género nuevo si es un público joven. Además, se lo van a pasar muy bien y en esta producción concretamente van a ver mucho ingenio, mucho arte y estéticamente es muy bonita. Musicalmente es sublime y hay muchos artistas en escena de primerísimo orden.

Emilio Sagi: Se lo van a pasar muy bien.

