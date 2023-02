Instagram Takeover con Roger Berruezo (PRETTY WOMAN)

Este sábado 11 de febrero Roger Berruezo, que da vida a Edward en PRETTY WOMAN, controlará durante 24 horas la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram, mientras que Cristina Llorente, que es Vivian en la producción, simultáneamente hará un Takeover desde la cuenta del musical. Los dos artistas compartirán todos los secretos de este musical que actualmente se puede ver en el Teatre Apolo de Barcelona. ¿Te lo vas a perder?

Roger Berruezo Vivancos es actualmente una de las figuras más destacadas del teatro musical. Inicia sus estudios escénicos en la escuela Coco Comín de Barcelona tras dejar aparcado el mundo del diseño gráfico y, año y medio más tarde, en 2008, bajo la dirección de Ángel Llácer y Manu Guix, empieza su aventura por los escenarios teatrales con el espectáculo QUÈ, EL NOU MUSICAL.



Desde entonces hasta el día de hoy, protagoniza musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EL MUSICAL DE MECANO, THE WILD PARTY (LA FESTA SALVATGE), COP DE ROCK Y MAR I CEL DE DAGOLL DAGOM, LA BELLA Y LA BESTIA, RENT, CASI NORMALES, EL MÉDICO, GHOST y en la temporada 2021/22 en el musical COMPANY, el alabado musical dirigido por Antonio Banderas.



Durante estos años, Roger además de moverse por los escenarios de teatro musical, también ha realizado obras de teatro de texto como El fascinant noi que treia la llengua quan feia treballs manuals de Albert Espinosa en el Teatre Lliure de Barcelona, y en la pequeña pantalla en series como Pelotas, Aguila Roja, Gavilanes, Ciega a citas, Acacias38, Servir y proteger, Cuéntame, xHoxB de la plataforma HBO Max o Machos Alfa de Netflix y en la gran pantalla películas como Mil Cretins, Como sobrevivir a una despedida, Lo dejo cuando quiera, Fuimos canciones y Un novio para mi mujer.

PRETTY WOMAN cuenta con un guion adaptado de JF Lawton y Garry Marshall con canciones originales de Bryan Adams y Jim Vallance, que suenan cada noche en directo de manos de 10 músicos dirigidos por el maestro Arnau Vilà. Roger Berruezo y Cristina Llorente protagonizan junto a Rubén Yuste y Erika Bleda esta fiel adaptación de la clásica película de los '80 acompañados por Javier Ibarz, Sergio Escribano y Natán Segado.