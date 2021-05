INTO THE WOODS se estrenará en el OLD VIC en la primavera del 2022

El musical INTO THE WOODS de Stephen Sondheim y James Lapine se estrenará en el OLD VIC de Londres el 16 de abril del año que viene, y estará en cartel como mínimo hasta el 9 de julio. Tal y como se anunció, estará dirigido por Terry Gilliam y Leah Hausman, y próximamente tendremos noticias de cuál será su elenco.

En INTO THE WOODS convergen personajes de varios clásicos cuentos de hadas, como Cenicienta y sus hermanastras, Rapunzel y la bruja, Jack y su madre, o Caperucita Roja y el lobo, que se encuentran con el resultado de conseguir lo que desean. ¿Qué les pasará entonces, cuando se aventuren lejos de casa y se adentren en unos peligrosos, salvajes e impredecibles bosques?

El musical llegó por primera vez a los escenarios en 1987 en Broadway, y ganó tres premios Tony. Se representó 197 veces en el Phoenix Theatre del West End en 1990, y tuvo un revival muy premiado en 2010 en el Regent's Park Open Aire Theatre. En Barcelona llegó como BOSCOS ENDINS en el Victòria de Barcelona en 2008, y en 2014 Rob Marshal hizo una versión cinematográfica de este título, con Meryl Streep, James Corden y Johnny Depp. Esperamos poder verlo pronto de nuevo en España.

Stephen Sondheim es un compositor y letrista estadounidense que ganó un premio Tony a la Mejor Partitura por INTO THE WOODS, y que consiguió un Óscar a la mejor canción original, un Premio Pulitzer, y ocho premios Tony. Además, fue el letrista de WEST SIDE STORY y GYPSY.

Terry Gilliam es un actor y director de cine que fue miembro del grupo humorístico Monty Phyton, y que dirigió MONTY PYHTON AND THE HOLY GRAIL, LAS AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN y EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE, entre otras.

Leah Hausman es una coreógrafa que ha trabajado en óperas como DIE ZAUBERFLÖTTE, LE NOZZE DI FIGARO, y ELEKTRA, y que ha dirigido por su parte DEATH IN VENICE. Junto a Terry Gilliam, ha codirigido y coreografiado THE DAMNATION OF FAUST y BENVENUTO CELLINI, la cual se representó en el Liceu de Barcelona.

INTO THE WOODS estará co-producida por el Old Vic y Scenario Two Productions, que acogió THE LIGHT IN THE PIAZZA en el Southbank Centre antes de cruzar el Atlántico.