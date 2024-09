INTERVIEW: Hablamos con Gerónimo Rauch sobre su nuevo disco y concierto 'Chapter One'

Get Access To Every Broadway Story



Hoy 30 de septiembre tendrá lugar en el Teatro Fígaro de Madrid el concierto de presentación de Chapter One, el nuevo álbum de Gerónimo Rauch que se publicará el próximo 25 de octubre y cuyo primer single y videoclip Jamás Tendré ya está disponible en plataformas digitales.

Con la ocasión de la presentación del álbum, nuestra compañera Viviana Delgado tuvo la oportunidad de entrevistarle acerca del proyecto.

BroadwayWorld: ¿Qué te motivó a nivel personal o profesional a hacer este nuevo disco?

Gerónimo Rauch: Por lo pronto la cuenta pendiente, el no haber hecho nunca un disco de musicales y el haberme dedicado casi toda mi vida a los musicales, sentía que tenía que rendir esa cuenta. Dicen generalmente que el tercer disco de las carreras solistas, si funciona, es el que marca para toda la vida. Este es el tercero así que no quería equivocarme. Hice el de los Beatles y el de grandes artistas Porque yo te amo,que es el segundo, donde me dediqué a homenajear a la gente que admiro, pero me faltaba el de musicales, que es un género que yo siento que es mi lenguaje, es mi forma más pura de interpretar, canciones que tienen principio, nudo y desenlace, que cuentan historias.

Es importante elegir muy bien qué decir y qué contar. Yo tengo que agradecerle a una persona que es Christian la Rosa, que es mi discográfica, mi socio y manager y es el que me dio el empujón para esto. Él encendió una mecha que quizás yo tenía apagada.



BWW: ¿Cuál fue el proceso de selección para tus temas?

GR: Me mandó 300 canciones, incluso muchas inéditas, como la de Cyrano de Bergerac, y lo estoy estrenando yo en español (Las Palabras de Amor).

Yo creo que es como ir a un casting. Lo puedo defender o no y si no lo veo yo, si no me lo creo yo, no te lo vendo. Es un poco lo mismo con la selección de canciones, si sé que no las voy a poder adueñar, no te la vendo.

Iba separando en una carpetita las que me llegaban, me emocionaban y que podía contar algo.



BWW: ¿Nos puedes contar cómo fue conocer a Frank y trabajar con él?

GR: Para mí es el acto más generoso a nivel de autores, Frank me cedió su catálogo para grabar lo que yo quisiera. Es un tipo que yo admiro profundamente, pero creo que quiero más a la persona que el autor, hoy en día es como un padrino, mucho de lo que venga en el futuro se lo debo a él.

Y somos amigos, el a la semana me manda mails, me desea mucha mierda en los conciertos. Muchas veces los artistas se creen que hicieron solos el camino, y yo siempre que veo a estas personas que apostaron por mí, me dedico agradecerlo. Y hoy en día tengo a Cristian La Rosa y a Frank en esto. Es superimportante ser agradecido con toda la gente que te está acompañando, desde Carlos de prensa, los músicos, todo el equipo en general…



BWW: ¿Cómo surge el nombre de Chapter One?

GR: Lo considero capítulo uno, porque todo lo anterior fue mi prólogo, es un volver a empezar ante un nuevo yo. Un día estábamos en Sevilla, en el estudio, y decidimos consultarle a Frank, que es el autor de las canciones y me dio como cinco o seis opciones y una era Chapter One. Dije “es esto”, es un nuevo comienzo y no es casualidad que la canción que elijo para salir sea Change The World/Un Nuevo Amanecer. Lo primero que dice, la primera fase, es “voy a renacer”, todo encaja perfectamente.

Fotografía: Diego Pradanos

BWW: Un Nuevo Amanecer es el single que marca el inicio de tu disco ¿nos puedes contar un poco más de este tema?

GR: Este tema fue el último en entrar en el disco. Al principio el productor y arreglista del disco José Domenech me mandaba ideas y me envió esta canción muy al estilo de Bruno Mars. Yo le di una referencia de pianos y cuando me lo devuelve el arreglo, yo estaba en el supermercado, me puse los auriculares y me puse llorar, a llorar como un bebé, porque dije “este es el camino”. Es clarísimo y el mensaje de,” estamos muy vacios hoy en dia como sociedad”, y Un Nuevo Amanecer habla de una persona que decide tomar las riendas de su vida pero contagiar esa energía del amor y el perdón, dar la mano a los demás, ayudar a calmar el dolor de la gente. Yo creo que el entretenimiento encandila y yo no quiero encandilar a la gente, porque encandilar enceguece y yo quiero iluminar a las personas, es mi forma de pensar y es un poco lo que dice Un Nuevo Amanecer.



BWW: ¿Qué sientes de haber tenido el sold out en Argentina y ahora la respuesta del público español post Barcelona? (Este concierto ya tuvo lugar en Molins del Rei el pasado 21 de septiembre)

GR: Yo en Argentina gozo de una popularidad diferente que a aquí, entonces se magnifica y llenar un Teatro Colon, pues quizás acá en dos años me pueda proponer llenar un Teatro Real, todavía no, pero estamos sembrando todavía.

Yo siempre trato de llevar una propuesta a mi país cada año y es bonito porque tengo un público muy fiel como aquí, y que creo que logramos conectar de una manera muy honesta. Cuando vienen a mis conciertos yo me emociono y vibro en otra frecuencia y conecto desde la verdad. En mis conciertos tanto con mis personajes es igual, verdad, emoción, clima…



BWW: Gerónimo, estamos a pocos días del concierto aquí en Madrid ¿cómo te encuentras?

GR: Emocionado, ilusionado… me conecta mucho con el Gerónimo que empezaba. Para mí es una bendición que los que vienen aquí son personas que se tomaron el tiempo de elegirte, de hacer un espacio en su agenda, me emociona mucho eso, es como un gracias enorme. Cuando veo que todo eso sucede, me dan ganas de abrazar de uno por uno a todos.

Chapter One estará disponible el próximo 25 de octubre en plataformas digitales y su primer single Jamás Tendré ya puede escucharse en las mismas.

