III AFTERSHOW llega este domingo a Tótem

Juan Bey,Laura Enrech, Jan Forellat, Jana Gómez, Víctor González, Patricia Grande, Héctor Otones, Marina Pastor, Álvaro Puertas, Adrián Salzedo y Judith Tobella prestarán sus voces a III AFTERSHOW by XavierTorrasMusic el próximo domingo 26 de mayo en Tótem Malasaña, a partir de las 21.30.

Compositor, pianista, orquestador y director de orquesta, Xavier Torras lleva toda su vida musical vinculado a la banda sonora de cine y al teatro musical. Pianista en los musicales CASTA DIVA; LA OPERA DE CUATRO CUARTOS y GAUDI, y director musical de ADEU A BERLIN, FOLLIS; ELVINO EN UN BARCO, TIMBALS EN LA NIT, NO WAY TO TREAT A LADY, JOHN Y JEN, JUGANT A RODGERS, MAMMA MIA!, JESUCRISTO SUPERSTAR; MARRY ME A LITTLE. Entre sus composiciones destacan MOLT SOROLL X SHAKESPEARE y GUAPOS&POBRES. Como director de orquesta ha dirigido los conciertos FLOR DE NIT EN CONCERT, John Williams: 40 años de cine sinfónico, SOMEDAY: un viaje con Alan Menken y las Galas Líricas de la fundación Josep Carreras de 2011 y 2012. Torras ha participado también en el programa de televisión EL CORO DE LA CARCEl, dirige el Musical Participativo de la Fundación La Caixa y estrena con la orquesta sinfónica de la ESMUC La Cantata Dahl, su última composición para coro y orquesta con motivo del centenario del nacimiento del escritor Roald Dahl.

La entrada es libre y gratuita.





