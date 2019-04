II AFTERSHOW tendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo 28 de abril

Tras el éxito de su cita el pasado marzo, II AFTERSHOW by XavierTorrasMusic tendrá lugar en Totem Drinks & Music (C/ Pez, 40. 28004, Madrid) el próximo domingo 28 de abril a las 21.30h con un cartel de lujo.

Felipe Ansola, Tiago Barbosa, Roger Berruezo, Andrea Currello, Lydia Fairén, Marc Flynn, Xenia García,Geniris, Xavi Melero, José Navar yAndrea del Solarestarán en este segundo encuentro con los cantantes y actores más importantes del teatro musical con la percusión de Fani Fortet y presentada por Javier Navares.

Compositor, pianista, orquestador y director de orquesta, Xavier Torras lleva toda su vida musical vinculado a la banda sonora de cine y al teatro musical. Pianista en los musicales CASTA DIVA; LA OPERA DE CUATRO CUARTOS y GAUDI, y director musical de ADEU A BERLIN, FOLLIS; ELVINO EN UN BARCO, TIMBALS EN LA NIT, NO WAY TO TREAT A LADY, JOHN Y JEN, JUGANT A RODGERS, MAMMA MIA!, JESUCRISTO SUPERSTAR; MARRY ME A LITTLE. Entre sus composiciones destacan MOLT SOROLL X SHAKESPEARE y GUAPOS&POBRES. Como director de orquesta ha dirigido los conciertos FLOR DE NIT EN CONCERT, John Williams: 40 años de cine sinfónico, SOMEDAY: un viaje con Alan Menken y las Galas Líricas de la fundación Josep Carreras de 2011 y 2012. Torras ha participado también en el programa de televisión EL CORO DE LA CARCEl, dirige el Musical Participativo de la Fundación La Caixa y estrena con la orquesta sinfónica de la ESMUC La Cantata Dahl, su última composición para coro y orquesta con motivo del centenario del nacimiento del escritor Roald Dahl.

La entrada es libre y gratuita.





