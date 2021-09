IG LIVE! Sigue ¡VIVA BROADWAY! When we see ourselves desde Times Square

Entre ellos, el gran concierto ¡VIVA BROADWAY! WHEN WE SEE OURSELVES (Cuando nos vemos a nosotros mismos) tendrá lugar el sábado 18 de septiembre a las 5PM hora de Nueva York (11PM hora de España) y podrás seguirlo en directo en nuestro canal de Instagram de BroadwayWorld Spain, de la mano de nuestra colaboradora Alía Shawa.

El concierto ¡VIVA BROADWAY! WHEN WE SEE OURSELVES será una celebración musical de la alegría, la diversidad y las extensas contribuciones del Broadway Latino e Hispano. Dentro del Mes Nacional de la Herencia Hispana en 2021, este show además da la bienvenida al regreso de la actividad en Broadway. Este evento gratuito destacará la increíble historia que los artistas latinos en esta industria han compartido a lo largo de las décadas e invitará al público a unirse a esta tarea que tienen por delante.

"Este evento me ha hecho pensar cuando yo en 2000 vi el musical SWING con María Torres y Carlos Sierra sobre el escenario y pensé que yo también podía hacerlo," explica Luis Salgado, director y coreógrafo del show. "Durante el proceso de ensayos he tenido bailarines como Nathalie Carruncho que me han dicho que yo, Luis Salgado, les he servido de inspiración de la misma manera. Para que la comunidad hispana, compre entradas para shows en Broadway hace falta que se vean ahí, y se cuenten sus historias. A través de la representación se nos abrirá una puerta y el público querrá experimentarlo más, y entonces también nos veremos reflejados en un LION KING o en un WICKED."

El evento celebrará algunos de los nombres más familiares de la representación latina en Broadway, como Daphne Rubin-Vega, Robin de Jesús, Bianca Marroquín, Ana Villafañe, y más, y elevará a su vez a los talentosos miembros del conjunto que siempre lideran el camino. "Por eso vamos a celebrar todo lo que hemos logrado, los artistas latinos que están sobre las tablas de CHICAGO, obviamente de IN THE HEIGHTS, ON YOUR FEET o MOULIN ROUGE! , y tanto las estrellas como el ensemble que se ve reflejado en esos lead roles, y a los que les abrimos puertas también."

El equipo creativo incluye también a Gabriela García (directora asociada y coreógrafa), Eric Ulloa (guíonista), Jaime Lozano (director musical) y Sergio Trujillo (consultor creativo).