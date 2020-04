Hablamos sobre Stephen Sondheim en el próximo 'Entre Cafés'

Continuamos nuestros cafecitos virtuales, y el próximo miércoles 29 de marzo a las 5pm lo haremos hablando de uno de los autores más importantes en el Teatro Musical Americano desde mediados del Siglo XX hasta nuestros días: Stephen Sondheim, que este año ha cumplido 90 años.

Stephen Sondheim es mundialmente conocido por ser uno de los compositores y letristas más innovadores e influyentes de la época moderna en Broadway. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido galardonado con un Oscar, ocho premios Tony, múltiples Grammys, un Pulitzer y varios Premios Olivier. Entre sus musicales más conocidos están SWEENEY TODD, COMPANY, INTO THE WOODS, SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE y FOLLIES.

Para esta charla contaremos con una invitada muy especial, la ganadora del Premio Teatro Musical Laura Enrech, que recientemente hemos podido ver en ANASTASIA y UN DÍA CUALQUIERA, y que cuenta en su curriculum con títulos como DIRTY DANCING, LOS MISERABLES, EL ÚLTIMO JINETE, EL ASCENSOR, LA BELLA Y LA BESTIA y A LITTLE NIGHT MUSIC, entre otros.

En cada sesión de BroadwyWorld Entre Cafés a través de Instagram Live! charlaremos sobre nuestros temas musicales favoritos, sus autores, las historias detrás de esas canciones. Cada semana tendremos nuevos invitados: actores, directores, coreógrafos. ¡Todxs son bienvenidxs a esta charla para los amantes de los musicales!





