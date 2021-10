Gonzalo Campos dará vida a Aladdin en el musical de Disney en Stuttgart

La producción alemana nos da los primeros detalles de su elenco con el actor español Gonzalo Campos que dará vida a Aladdin.

Gonzalo también ha participado en eventos como Stars from the House y también ha sido parte del reparto alemán de la producción de BAT OUT OF HELL.

En su publicación de instagram anunciándolo pudimos leer, traducido al español:

"¡NOTICIAS!??

¡Los sueños se hacen realidad! ? Estoy súper feliz de poder compartir por fin que voy a ser titular del papel de Aladdín en @aladdinmusical en Stuttgart ?

Quien me conoce, sabe lo que esto significa para mí y lo encantado que estoy de dar vida a uno de mis personajes preferidos desde siempre ?

Después de este año y medio, ¡me siento súper afortunado y agradecido de tener un trabajo tan increíble, de trabajar con un elenco con semejante talento en el mejor teatro que hay, de contar esta historia tan bonita, de poder actuar con esta música tan preciosa y de poder volar en la alfombra mágica! ?

¿Nos vemos en Agrabah? ?"



Basada en la película de Disney de 1992, la puesta en escena incluye canciones clásicas, como "A Whole New World" y " Friend like me".

La historia atemporal de Aladdin, el genio y los tres deseos mágicos ha sido amada a través de todas las fronteras durante generaciones.

Las canciones de fama mundial de la película de Disney ganadora del Oscar, así como muchas composiciones nuevas escritas exclusivamente para la producción de Broadway llegada en 2013, arrasan con la audiencia y hacen del musical una experiencia en vivo inolvidable.



ALADDIN es el trabajo de un equipo con una impresionante cantidad de premios. Juntos, los responsables creativos han ganado veinte premios Grammy, diecisiete premios Tony y trece premios de la Academia. Han incorporado su experiencia al desarrollo de este extraordinario musical.

La obra puede verse a partir de Noviembre y las entradas están disponibles aquí.