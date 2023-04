GREC FESTIVAL de Barcelona anuncia su programación

El próximo mes de julio tendrá lugar en Barcelona el GREC FESTIVAL, que incluirá entre su programación el musical UN AMOR PARTICULAR en el Teatre Condal.

UN AMOR PARTICULAR cuenta la historia de dos personas con rutinas e ideas muy diferentes que aprenderán que el amor es capaz de unir hasta las vidas más incompatibles. Mara Jiménez y Xavier Navarro protagonizarán esta obra de Jumon erra y Daniela Feixas con música original de Miquel Tejada.

Además, durante el festival se celebrará RIIIING! Els Musicals Truquen A La Porta, el primer Torneo de Musicales de Autor en nuestro país, en Casa Azotea los días 10 y 11 de julio, donde 8 propuestas artísticas competirán y un jurado formado por 5 profesionales del sector teatral y por el público elegirá la Mejor Propuesta de Espectáculo. Esta distinción irá acompañada por una dotación de 5.000€ en metálico para ayudar al desarrollo del proyecto. Además, se concederá también un reconocimiento al proyecto con la Mejor Composición Musical, que será programado al próximo MMVV, en el área Pro, para presentar la propuesta ante programadores públicos y privados, en formato de 30 minutos y solo con música y voces. Por otro lado, habrá un tercer reconocimiento por el proyecto con la Mejor Letra de Canción, que obtendrá la grabación de una maqueta y, por último, habrá el Reconocimiento Especial del Público, de votación popular.

Dentro del festival podremos disfrutar, además, de LALI SIMON (Teatre Romea), GUARDIANES DEL CORAZÓN DE LA TIERRA (La Villaroel), INSTRUCCIONS PER FER-SE FEIXISTA (La Villaroel), QUANT TEMPS EM QUEDA? (Teatre Goya), THE PULSE (Teatre Grec), DAMIEN JALET & KOHEI NAWA (Vessel), LAS CONFESIONES (Teatre Lliure Montjuïc), ALTSASU (Teatre Lliure Montjuïc), TINKA ESI GRAVES (Mercat de les Flors), SASHA WALTZ & GUESTS (Teatre Grec). L'ABSOLU (Plaça de Margarida Xirgu), RAMAT SIMFÒNIC (Plaça de Margarida Xirgu), ROCÍO MOLINA (Mercat de les Flors), UNA ISLA (Teatre Lliure Montjuïc), LAS NIÑAS ZOMBI (Mercat de les Flors), LA VIDA ES SUEÑO (Mercat de les flors), LADY PANDA (Mercat de les Flors), REMINISCENCIA (Teatre Lliure Montjuïc), CIRCUSNEXT (Mercat de les flors), HOHIHU. L'HORRIBLE HISTÒRIA DE LA HUMANITAT (Plaza de Margarida Xirgu), LA VERONAL (Mercat de les Flors), WHO KILLED MY FATHER (Teatre Lliure Montjuïc), LA PLAÇA DEL DIAMANT (Teatre Grec), LOVE TO DEATH (Mercat de les Flors), RIDING ON A CLOUD (Teatre Lliure Montjuïc), TERRITORIOS (Teatre Grec), AINA ALEGRE (Mercat de les Flors), JOAN DAUSÀ - Jo mai mai. Gira 10 anys (Teatre Grec), Música en família (Plaça de Margarida Xirgu), La GRUTESCA (Mercat de les Flors), TRILOGÍA CADELA FORÇA (Teatre Lliure Montjuïc), SONO IO? (Mercat de les Flors), CELUI QUI TOMBE (Mercat de les Flors), PUPILAS PINTABAN MIS SÁBAMAS. QUADRE #2: TERESA (Teatre Lliure Montjuïc). LA LUDWIG BAND - Gràcies per venir (Teatre Grec). David Lang: PRISONER OF THE STATE (Teatre Grec), MAYTE MARTÍN QUARTET - Tatuajes (Teatre Grec), INK (Teatre Lliure Montjuïc), MARINA FUEYO - The Weak Inside (Mercat de les Flors), Rufus Wainwright - Flokocracy (Teatre Grec), IT DANSA - Celebración (Mercat de les Flors), FOR EVITA. UNA ASTRACANADA MUSICAL (Teatre Grec), NESSUN DORMA (Sala Beckett), LA CHISPA (Teatre Akadèmia), MAL PELO (Teatre Nacional de Catalunya), PABLO SELNIK - Inhumankind (Jamboree), LES TRACEURS (Passeig de Gràcia), BÈSTIES (La Muriel), LUCAS DELGADO - Songbook (Jamboree), NO EM A FER JOAN BROSSA (CCB salas), DIMONIS (CCB salas), VETUS VENUSTAS (Sat! Sant Andreu Teatre), LA VEU SUBMERGIDA (Fundació Joan Brossa Centre de Les Arts Lliures), SILVIA - Nelson Valente (Sala Flyhard), LA PAELLA DELS DIJOUS (El Maldà), AS BESTAS + Anna Colom (Sala Montjuic), HOLOCAUST (La Badabadoc), HIT ME IF I'M PRETTY (Antic Teatre), ENCARNI SÁNCHEZ, NATSUKI, SOL PICÓ - Titanas (El Born Centro De Cultura y Memoria), AURORA BAUZÀ & PERE JOU (Dipòsit del Rei Martí), REPTILIAN MAMBO (Jamboree), ONE NIGHT AT THE GOLDEN BAR (Fundació Joan Brossa Centre de les Arts Lliures), FEM UNA BONA PENA ABANS DE MORIR (L'Auditori), JALEO IS A CRIME (Paral·lel 62), ÁLVARO IMPERIAL - Panot (Jamboree), DINS DEL COR DEL MON (SAT! - Sant Andreu Teatre), EL DÍA QUE VA MORIR L´ÚLTIM PANDA (El Born Centro de Cultura y Memoria) ARGENTINA 1985 + TARQUIM (Sala Montjuïc), QUATRE SOLOS SOLES (Ateneu Bacelonés), ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU & Josep Pons - Wagnerisme (Palau de la Música Catalana), EL VALOR DE RES (Muhba - Vil·la Joana), Joe Smith - Trío (Jamboree), TENGO UN PROBLEMA CONTEMPORÁNEO (La Caldera de les Corts), ORFEÒ CATALÀ Y MARINA CASCARELL - Rèquiem de la Llum (Recinte Modernista Sant Pau), FLORS I VIATGES (CCB salas), UBU (Teatre Nacional de Catalunya), LE VIDE (Fundació Joan Brossa Centre de Les Arts Lliures), JO, TRAVESTI (La Model), AL DESCUBIERTO + ALBA ARMENGOU QUARTET (Castell de Montjuïc), CORDAL CANTIGA / COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA - Cor i Cobla (Palau de la Música Catalana), ARUÁN ORTIZ & JOAN ARNAU PÀMIES - Des de la Profunditat (Jamboree), EN MITAD DE TANTO FUEGO (Sala Beckett), ROSELAND MUSICAL (SAT! - Sant Andreu Teatre), RAÜL REFREE/MARIA MAZZOTA/JORDI ORIOL (Paral·lel 62), CORPUS (Museu Nacional D'Art de Catalunya), LLUÍSA SOBRAL + LUCÍA FUMERO + RITA PAYÉS (Paral·lel 62), LA TREMENDITA / RIQUENI - Desvarío (Districte de Nou Barris - Patio), MONTSE COLOMÉ - Celebration. Un Ball Parlat (La Caldera de les Corts), DORANTES & RENAUD GARCIA-FONS / ESPERANZA FERNÁNDEZ & MIGUEL - Desvarío (Districte de Nou Barris - Patio), UNA CASA EN LA MONTAÑA (Fundació Muñoz Ramonet), IDIÒFONA (Fundació Joan Miró), Ana Morales /ANA COLOM & VOZES - Desvarío (Districte de Nou Barris (Patio), SOLAR (El Maldà), ROVIERA VERSUS RODRÍGUEZ (Sala Versus Glòries) y UN AÑO, UNA NOCHE + COLECTIVO HOP HORNS BRASS (Castell de Montjuïc).

