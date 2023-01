GOLFUS DE ROMA se despide de Barcelona este fin de semana

Este domingo termina su temporada en Barcelona la comedia musical GOLFUS DE ROMA (A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM), protagonizada por Jordi Bosch como Pseudolus. La producción cuenta con dirección artística de Daniel Anglès y Roger Julià y musical de Xavier Mestres, y se despide de la Ciudad Condal después de superar los 100.000 espectadores.

Completan el reparto Ana San Martín (Philia), Eloi Gómez (Eros), Roger Julià (Senex), Victor Arbelo (Miles Gloriosus), OriolO (Erronius), Frank Capdet (Hysterium), Meritxell Duró (Lycus) y Mercè Martínez (Domina).

En la Roma de los Césares, Pseudolus es un esclavo que solo ansía comprar su libertad y hará cualquier cosa por conseguirla. Formar parte del trabajado intento de seducción del hijo de su amo, Hero, hacia la bella Philia resultará clave para conseguir su propósito.

Esta producción de GOLFUS DE ROMA se representó por primera vez en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en julio de 2021, para después viajar al Teatro de La Latina de Madrid, donde estuvo entre septiembre de 2021 y enero de 2022.