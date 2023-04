GOLFUS DE ROMA se alza con dos Premis de la Crítica d'Arts Escèniques

Ayer Lunes 3 de abril tuvo lugar en el Teatre Romea de Barcelona la gala de los Premis de la Crítica d'Arts Escèniques, en la que ANIMAL NEGRE TRISTESA se erigió como máxima ganadora de la noche con cuatro galardones.

GOLFUS DE ROMA, producción de Focus y del Festival de Teatro Clásico de Mérida, sea alzó con el premio a Mejor Musical y a Mejor Actor de Musical para Eloi Gómez por su memorable interpretación de Eros. PARES NORMALS, por su parte, se vio galardonado con el premio a Mejor Actriz de Musical para Annabel Totusaus por su papel de Sofia.

Esta gala del XXV aniversario de los premios pudo verse, además de presencialmente en el propio teatro, a través de streaming en YouTube, donde ahora mismo continúa alojada en el canal de Premis de la Crítica.

En cuanto al resto de premios, el palmarés quedó como sigue:

TEATRE (XXV)

PREMIO GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Joan Sellent

PREMIO MARIA JOSÉ RAGUÉ

Projecte artístic comunitari de l'Antic Teatre

SALA

Sala Trono

ESPECTÁCULO

Animal negre tristesa. Sala Beckett y Teatro Español

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

Triptych. Peeping Tom. Varios coproductores internacionales

NUEVAS TENDENCIAS

Una imagen interior. El Conde de Torrefiel. Grec 2022 Festival de Barcelona y otros coproductores internacionales

MUSICAL

Golfus de Roma. Focus y Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

PEQUEÑO FORMATO

El gegant del Pi. Cassandra Projectes Artístics. Amici Miei Produccions, Teatre Jardí de Figueres, Sala La Planeta de Girona y Teatre Municipal de Banyoles

DIRECCIN

Julio Manrique (Animal negre tristesa)

ACTRIZ PRINCIPAL

Queralt Casasayas (Fàtima)

ACTOR PRINCIPAL

Pere Arquillué (El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc)

ACTRIZ DE REPARTO

Mireia Aixalà (Amèrica)

ACTOR DE REPARTO

Guillem Balart (Romeu i Julieta)

ACTRIZ DE MUSICAL

Annabel Totusaus (Pares normals)

ACTOR DE MUSICAL

Eloi Gómez (Golfus de Roma)

TEXTO

Josep M. Miró (El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc)

ADAPTACIÓN/ DRAMATÚRGIA

Pau Carrió (Crim i càstig)

MÚSICA ORIGINAL/ADAPTADA

Carles Pedragosa, Joan Solé y Sabina Witt (El pes d'un cos)

ESPACIO ESCÉNICO

Alejandro Andújar (Animal negre tristesa)

VESTUARIO

Albert Pascual (Fàtima)

ILUMINACIÓN

Manoly Rubio García (Una imagen interior)

HERRAMIENTAS DIGITALES

Joan Rodón (Érem tres germanes)

ESPACIO SONORO

Damien Bazin (Animal negre tristesa)

REVELACIÓN

Lucia del Greco (El desig del cor)

Jurado formado por Rosa Badia (Cadena Ser - Al teatre amb Rosa Badia), Jordi Bordes (El Punt Avui / Recomana), Magí Camps (La Vanguardia), Carme Canet (Catalunya Ràdio - Entre Caixes), Laura Contreras Ruíz (Teló de fons - La Xarxa), Alba Cuenca Sánchez (Recomana / Entreacte), Sergi Dòria (ABC), Elisa Díez (Butaques i Somnis / Recomana), Imma Fernández (Recomana), Martí Figueras (Núvol), Santi Fondevila (Diari Ara), Andreu Gomila (El Temps de les Arts / Time Out Barcelona), Judit Martínez Gili (Crit Cultural / Novaveu), Juan Carlos Olivares (La Vanguardia / Recomana) (coordinador del jurat), Ramon Oliver (La Vanguardia-Què fem / Recomana), Oriol Osan (Núvol), Xavi Pardo (RAC1), Manuel Pérez i Muñoz (Entreacte / El Periódico), Ana Prieto Nadal (Núvol), Oriol Puig Taulé (Núvol / El País), Andreu Sotorra (Clip de Teatre) y Pep Vila (L'Apuntador).

DANZA (IX)

ESPECTÁCULO NACIONAL

R-A-U-X-A d'Aina Alegre. Diversos coproductors internacionals

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones de Jan Martens, Grip i Dance On Ensemble. Diversos coproductors internacionals.

COREOGRAFÍA

Marcos Morau (Los perros)

BAILARINA

Shreyashee Nag (Above)

BAILARÍN

Guille Vidal-Ribas (Transmissions - Conferència ballada sobre danses urbanes)

MENCIONES ESPECIALES

Danseu Festival

Enemigos Íntimos, festival d'arts escèniques i improvisació

Jurado formado por Clàudia Brufau (Núvol) (coordinadora del jurat), Sara Esteller (saraesteller.com), Oriol Puig Taulé (Núvol / El País), Bàrbara Raubert (diversos mitjans) y Júlia Vernet (Núvol).

FAMILIAR (IX)

Miranius. L'aventura d'habitar el món. De_paper

Jurado formado per Ferran Baile (Recomana), Jordi Bordes (El Punt Avui / Recomana), Núria Cañamares (Entreacte) (coordinadora del jurat), Dani Chicano (Proscenium), Martí Figueras (Núvol), Martí Rossell Pelfort (Novaveu) y Marc Sabater (Petit Sabadell / Petit Terrassa).

ARTES CALLEJEROS (VII)

Poi. Cia. D'es Tro

Jurado formado por Núria Cañamares (Entreacte), Alba Cuenca Sánchez (Recomana / Entreacte), Imma Fernández (Recomana), Gema Moraleda (Somnis de Teatre), Xavi Pardo (RAC1), Manuel Pérez i Muñoz (Entreacte / El Periódico) (coordinador del jurat) Y Oriol Puig Taulé (Núvol / El País).

NOVAVEU (VI)

Un segundo bajo la arena. Col·lectiu Desasosiego i Suport a la Creació FiraTàrrega

Jurado formado per Elena Alcalde, Dolça Alcanyís, Paula Castillo, Alba Cuenca Sánchez (coordinadora del jurat), Àlex Grande Alonso, Tatiana González, Àlex Locubiche Vílchez, Judit Martínez Gili, Nil Martín López, Maria Pujol y Martí Rossell Pelfort.

CIRCO (II)

La torre de Nadal. Ajuntament de Barcelona y Gran Teatre del Liceu