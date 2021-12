GOLFUS DE ROMA celebra 100 funciones con un homenaje a Sondheim

Con motivo de las 100 funciones de GOLFUS DE ROMA, "el musical más divertido de la historia" quiere rendir homenaje al autor de la obra que nos dejó el pasado mes de noviembre a los 91 años. El concierto tendrá lugar después de la representación del musical y los miembros de la compañía interpretarán los temas más conocidos de Stephen Sondheim.

Stephen Sondheim recibió un Oscar por 'Sooner or Later' de DICK TRACY, y obtuvo ocho premios Tony, más que ningún otro compositor, incluyendo un Tony especial por toda una carrera dedicada al teatro, ocho premios Grammy, un Pulitzer, un Olivier y la Medalla de la Libertad del Presidente Obama en 2015.

Sondheim escribió la música y letras de Saturday Night (1954), A Funny Thing Happened On The Way To The Forum (1962), Anyone Can Whistle (1964), Follies (1972), A Little Night Music (1973), The Frogs (1974), Pacific Overtures (1976), Sweeney Todd (1979), Merrily We Roll Along (1981), Sunday in the Park with George (1984), Into The Woods (1987), Assassins (1991), Passion (1994) y Road Show (2008), asi como las letras de West Side Story (1957), Gypsy (1959), Do I Hear A Waltz? (1965) y Candide (1973).

GOLFUS DE ROMA está protagonizado por Carlos Latre, bajo la dirección de Daniel Anglès y producido por Focus y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Escrito por Burt Shevelove y Larry Gelbart, está basado muy libremente en las comedias de Plauto. Los autores utilizan las historias del autor latino y, a partir de ellas crean el vehículo perfecto para que las escenas más locas y las situaciones más disparatadas se mezclen con grandes canciones y números musicales.