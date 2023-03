GEORGE BALANCHINE se emitirá en cines el 7 de marzo

A Contracorriente Films y Rising Alternativepresentan en la gran pantalla el fantástico ballet GEORGE BALLANCHINE desde el Palacio Garnier. Se podrá ver en directo el 7 de marzo a las 19:45h.

Creado en 1970 por el New York City Ballet, "Who Cares?" es una suit de bailes con canciones de George e Ira Gershwin, incluido el "clásico" que da nombre a la pieza y el "I Got Rhythm", con el telón de fondo del horizonte de Manhattan.

"Who Cares?" combina un conjunto de bailarines en varias formaciones, seguido por cuatro solistas. Todos se unen en un final lúdico en el que Balanchine quiso mostrar el genio musical y la belleza melódica de las composiciones de Gershwin a través de la danza clásica.

Un tributo a la grandeza de la Rusia Imperial, el Ballet Imperial fue creado en 1941 por el American Ballet Caravan para el concierto para piano nº2 de Tchaikovsky. Una obra en la que George Balanchine celebra, de forma brillante el virtuosismo técnico del ballet académico al estilo Petipa - su "padre espiritual" - y la gran tradición de San Petersburgo.