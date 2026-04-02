Ferran Fabá se convierte en el nuevo Simba de EL REY LEÓN en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El ciclo vital continúa en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Tras la despedida de Agustín Argüello, el Simba más longevo en la historia global de EL REY LEÓN, el testigo ya tiene nuevo heredero: el actor catalán Ferran Fabá asumirá el icónico papel protagonista en la producción madrileña.

Aunque la productora todavía no ha emitido un comunicado oficial, han sido las redes sociales las que han destapado y celebrado la noticia. Fans del musical y seguidores del actor han reaccionado con entusiasmo ante la incorporación de Fabá, destacando su perfil vocal y escénico como idóneo para dar vida al rey de la sabana.

La llegada de Fabá se produce tras el histórico adiós de Argüello, quien anunció el pasado mes de enero que abandonaría la compañía el 15 de febrero de 2026, poniendo fin a una etapa que ha marcado un antes y un después en la trayectoria del musical en España.

Nacido en Tordera (Barcelona), Ferran Fabá inició su formación teatral desde muy joven. Se graduó en Interpretación y Teatro Musical por Bath Spa University y, posteriormente, amplió estudios en Madrid en canto con José Masegosa y en interpretación ante la cámara en Central de Cine.

Sobre los escenarios, ha desarrollado una carrera sólida en el ámbito del teatro musical. Desde 2021 protagonizó WE WILL ROCK YOU en Madrid, dando vida a Galileo en la producción oficial de Queen. También ha participado en títulos como BARCELONA 24 HORAS, DESDE MI VENTANA y AMORES EN ZARZA en el Teatro de la Zarzuela.

Más recientemente, ha interpretado a Aladdín en la última temporada del musical en España y ha encarnado a Jesús en la nueva producción de GODSPELL, dirigida por Antonio Banderas, presentada tanto en Málaga como en Madrid.

Además de su trabajo escénico, Fabá ha desarrollado una faceta televisiva como cantante, participando en programas como “Bailando con las estrellas” de Telecinco.

Con este nuevo paso en su carrera, Ferran Fabá se enfrenta al reto de liderar uno de los espectáculos más emblemáticos de la cartelera madrileña, en un relevo generacional que ha despertado gran expectación entre el público. El rugido continúa.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.