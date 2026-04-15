FOREVER ‘The best show about the King of pop’ regresa a Madrid en su 16º aniversario

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

FOREVER ‘The best show about the King of pop’ regresará a Madrid este 2026 para celebrar su 16º aniversario con dos únicas funciones los días 23 y 24 de noviembre en el Teatro Lope De Vega, el mismo escenario donde comenzó su trayectoria en 2010. Un regreso que funciona tanto como celebración como reencuentro con el público que vio nacer este espectáculo.

Considerado el único musical homenaje a Michael Jackson avalado por miembros de su familia —Joseph Jackson, Jermaine Jackson y La Toya Jackson—, el montaje se ha consolidado como una de las producciones españolas de mayor recorrido internacional dentro del género. Desde su estreno, más de 1.200.000 espectadores en 15 países han asistido a un espectáculo que combina concierto en directo y narrativa escénica para recrear el universo artístico del llamado Rey del pop.

Con más de 20 artistas en escena entre músicos, cantantes y bailarines, FOREVER KING OF POP propone un recorrido por algunos de los temas más icónicos del repertorio de Michael Jackson, desde Thriller hasta Smooth Criminal o Bad, en una puesta en escena que apuesta por la fidelidad musical y la energía del directo como principales señas de identidad.

El origen del espectáculo se remonta a marzo de 2010, cuando se estrenó en este mismo teatro apenas un año después de la muerte del artista. La respuesta del público fue inmediata: el montaje tuvo que prorrogarse en dos ocasiones y reunió a más de 55.000 espectadores en sus primeras semanas. A partir de ahí, el proyecto inició un recorrido que lo llevaría por distintas ciudades europeas y América, consolidando una presencia poco habitual para una producción española de estas características.

El aval de la familia Jackson, formalizado tras la visita de Joseph Jackson a España en 2011, supuso un impulso decisivo en su proyección internacional. Desde entonces, el espectáculo ha mantenido una trayectoria constante, con giras en Europa y nuevas temporadas en grandes teatros. Solo en este 2026 ha colgado el cartel de completo en varias ocasiones en el Grand Rex de París.

Creado y producido por Carlos J. López, FOREVER KING OF POP se plantea como una fusión entre concierto y musical, resultado de una aproximación detallada al legado artístico de Michael Jackson y de un trabajo escénico que ha sabido conectar con públicos muy diversos.

Tras su paso por Madrid, el espectáculo iniciará una nueva gira internacional que se prolongará hasta 2027, con paradas en países como Francia, Suiza, Alemania, Austria o República Checa. Pero antes, volverá al lugar donde todo empezó, en una breve parada que invita a revisitar un fenómeno escénico que, con el paso del tiempo, ha demostrado una notable capacidad de permanencia.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.