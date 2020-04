'Entre CafÃ©s', un nuevo espacio de BroadwayWorld Spain

Cantaba Sally Bowles en CABARET "What good is sitting alone in your room?". Y nosotros en BroadwayWorld 'Entre Cafés' no podríamos estar más de acuerdo. Por eso, os invitamos cada miércoles a tomarnos uno juntos, charlar sobre musicales y hablar de esas canciones que siempre nos han cantado, contándonos historias en pequeñas píldoras de pocos minutos. Una manera de viajar y salir de casa por un momento con un café delante. ¿Te animas?

En cada sesión de BroadwyWorld Entre Cafés a través de Instagram Live! charlaremos sobre nuestros temas musicales favoritos, sus autores, las historias detrás de esas canciones. Cada semana tendremos nuevos invitados: actores, directores, coreógrafos. ¡Todxs son bienvenidxs a esta charla para los amantes de los musicales!

Para estrenarlo, el próximo miércoles 15 de abril a las 5pm el actor y cantante Pepe Nufrio (JESUS CHRIST SUPERSTAR, INTO THE WOODS, EVITA, HUNCHBACK OF NOTRE DAME) y Juanjo González, director de BroadwayWorld en España, hablaremos sobre algunos temas de la carrera de Alan Menken, compositor de THE LITTLE MERMAID, BEAUTY AND THE BEAST y ALADDIN, entre otros muchos.

¡Os esperamos!

Síguenos en Instagram Live!





