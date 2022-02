El elenco de GHOST se despide de Madrid representando un fragmento del musical en Gran Vía

Ayer, miércoles 2 de febrero, asistimos al evento que organizó LetsGo para anunciar el fin de la temporada de GHOST en Madrid y el inicio de su gira por España, que comenzará el 25 de febrero en A Coruña.

El equipo creativo de GHOST lo forman Federico Bellone (dirección artística), Silvia Montesinos (adaptación de guión y letras), Julio Award (dirección musical) y Chiara Vecchi (coreografía). Por su parte, el elenco está compuesto por David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam, Cristina Llorente como Molly, y Christian Sánchez y Ela Ruiz como Carl y Oda Mae, respectivamente.

Parte del reparto representó ayer una de las escenas más míticas del musical en plena Gran Vía.

Ayer pudimos hablar con los cinco protagonistas del musical. Para Bustamante, ésta ha sido la primera vez que se ha subido a un escenario para interpretar un personaje. "De lo más bonito que yo he hecho en mi carrera sin ninguna duda. Hacer un musical es muy divertido. Me permite dejar de ser yo en un escenario. Normalmente soy yo, y meterme en la piel de otra persona es alucinante. Espero que no sea la última vez". Ricky Merino era la primera vez que hacía el papel de Sam y, según sus propias palabras "Formar parte de GHOST, que es un título que todo el mundo conoce, ha sido un regalo que nos han hecho. Nosotros estamos muy agradecidos cuando el teatro musical adapta películas que están en el imaginario colectivo".

Ela Ruiz y David Bustamante como Oda Mae y Sam

Los otros tres protagonistas ya formaban parte del elenco de la primera temporada, que se realizó antes de la pandemia. Precisamente nos han hablado del cambio que ha habido entre la representación antes y después de ella. Cristina aseguraba emocionarse más en algunas partes del espectáculo. "La canción de 'Sin ti' de Molly, es de los momentos más heavies, y como habla de una pérdida tan grande, era uno de los momentos con los que antes conectaba, pero ahora muchísimo más. Ahora me tengo que controlar para no llorar a lo bestia todos los días durante la canción porque siempre me viene algún recuerdo o alguna historia y me emociono demasiado". Ela Ruiz también remarcaba la diferencia entre la primera y la segunda temporada. "Después de la pandemia y 18 meses sin trabajar, esta temporada que hemos hecho aquí en Madrid con los teatros llenos ha sido emocionante, porque Ricky y Bustamante nos ayudan a traer mucho público que normalmente no consume teatro musical".

Cristina Llorente como Molly

Todos ellos tienen las expectativas altas en la gira. El propio Christian decía "Disfruto mucho de poder acercar el musical a gente que no tiene la oportunidad de venir a verlo a Madrid. Me parece un cometido precioso y que me apetece muchísimo".

Protagonistas de GHOST

El musical cuenta la historia de amor eterno protagonizado por Sam y Molly, una pareja de enamorados cuya felicidad se rompe al ser él asesinado por un ladrón. El espíritu de Sam se resistirá a abandonar el mundo de los vivos y a su gran amor. "Es una gran historia de amor, que además de eso contiene muchas partes de magia y efectos especiales, que yo creo que ese es el punto más fuerte de este musical y más novedoso de lo que podemos encontrar a día de hoy en Madrid" comenta el actor que da vida a Carl, Christian Sánchez.

