El Teatro Fernández-Baldor de Torrelodones acogerá el estreno de LA NOCHE DEL 24

El próximo mes de diciembre se estrena en Torrelodones la nueva comedia musical LA NOCHE DEL 24, escrita por Javier Lorenzo, Benjamín Lorenzo y Álvaro Galindo, con dirección artística de Javier Lorenzo, dirección musical de Guillermo González (FOREVER KING OF POP) y coreografías de Susana Blanco (WE WILL ROCK YOU).

Herodes está nervioso. Un niño amenaza su trono y no está dispuesto a consentirlo.Para averiguar el paradero de ese falso Mesías, le ordena a Aarón, su primer Oficial, que interrogue a los testigos de aquel extraño suceso.Todo se complica cuando se presenta su mujer, Judith, como una de las rebeldes.

Risas, bailes, canciones, estrellas algo subiditas, ángeles despistados, pastorcillos bobos, mucho humor y todo el amor del mundo, para contar el verdadero origen de la Navidad, el acontecimiento que cambió nuestra historia.

El reparto lo forman Iñigo Etayo (ANASTASIA), María Petri (EL AROMA DE ROMA), Alejandro Mesa (LA FAMILIA ADDAMS), Paula Mori (LOS PUENTES DE MADISON), Soraya Estévez (AMORES EN ZARZA), Juan Ventas (SONRISAS Y LÁGRIMAS), Óscar Lara , Gloria Díaz, Verónica Gamundi y Sofía Picazo.