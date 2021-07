El Musical Favorito de... Jana Gómez

Hoy la actriz y cantante barcelonesa Jana Gómez nos responde a cinco preguntas sobre su musical preferido. Esta artistaza, que recientemente pudimos ver en ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?, ha participado en obras como ANASTASIA, NEXT TO NORMAL, EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA, ALADDIN y RENT, y ahora prepara KINKY BOOTS.

¿Cuál es tu musical favorito?

La verdad es que me cuesta mucho escoger sólo uno de ellos, ya que aunque me siento muy fiel a los clásicos, soy ultra fan de los musicales más actuales, con música pop/rock o folk como HADESTOWN, por ejemplo. Si tuviera que quedarme con una gran producción, pues, creo que me quedaría con MISS SAIGON (y no, no es casualidad que en los dos esté Eva Noblezada).

¿Por qué?

Sinceramente, no sabría decir un por qué, creo que hay musicales que simplemente te calan y que aunque, como en mi caso, no lo haya podido ver nunca en directo, cada vez que lo veo en vídeo o lo escucho se me eriza todo el cuerpo. Y la clave está en que da igual las veces que lo vea o lo escuche... SIEMPRE me vuelve a pasar.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Me parece que es un musical que, dentro de ser un gran montaje y una escenografía alucinante, no pierde la artesanía, la sensibilidad ni la habilidad de emocionar al público en ningún momento. La función depende única y exclusivamente de la entrega absoluta de sus actores y actrices durante las casi tres horas que dura la función. Si hablamos de composición, creo que es increíblemente preciosa. Diría mil cosas más pero, aunque suene poco elaborado, esto es lo que siempre pienso cuando la escucho.

¿Cuál es tu momento favorito?

Yo me quedaría con dos momentos, el momento de 'This money's yours', donde Chris quiere pagar por el servicio a Kim y ella no quiere aceptarlo, le cuenta entonces su trágica historia y, finalmente, Chris le propone que se vaya con él justo antes de cantar 'Sun and Moon'. Porque en él se ven los valores de Kim a la par que su inocencia y su valor. Y después, el momento en el que Chris le cuenta todo a Helen en la habitación de hotel en 'The confrontation'. Aquí, después de aguantarme durante dos horas, siempre lloro.

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Con 'Sun and moon'. Me quedaría con muchas más, pero esta tiene algo personal. Lea Salonga siempre ha sido un gran referente para mí, sobretodo cuando empecé a cantar. Creo que incluso a día de hoy, cuando canto, inconscientemente todavía tengo alguna colocación viciada de haberla escuchado tanto de pequeña... Una de las canciones que más cantaba, en concreto con mi padre, era ésta.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Mi sueño imposible, ya que tendría que volver a nacer para que me dejaran interpretarlo, sería Kim. Me parece un papel durísimo a todos los niveles, cada vez que lo veo me canso sólo de ver el viaje emocional que sufre y cómo se deja la piel, pero pagaría por ponerme en su piel y contar su historia.