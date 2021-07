El Musical Favorito de... Daniel Diges

Hoy el actor y cantante Daniel Diges nos responde a cinco preguntas sobre su musical preferido. Este popular artista, que recientemente protagonizó EL MÉDICO, ha participado en obras como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, LOS MISERABLES y WE WILL ROCK YOU, y en la próxima temporada será Charlie en KINKY BOOTS.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

Mi musical favorito seguramente es LOS MISERABLES, porque quizá ha sido el que más me ha marcado dentro del género del teatro musical. Ha sido en el que más tiempo he estado, en el que más funciones he hecho, y me ha dado la oportunidad de ir a América, de conocer otros países, y de interpretarlo en más de un idioma.

Gracias a él he podido interpretar a un par de personajes impresionantes, que son Jean Valjean y Enjolras, y que me han ayudado a aprender un montón y a ganar un peso más fuerte dentro de la disciplina.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

A mí lo que más especial me parece de LOS MISERABLES es cómo te hace pasar por emociones muy diferentes, con unas melodías que se van intercalando entre sí de una manera perfecta. Yo diría que es uno de los musicales más completos que se han escrito.

¿Cuál es tu momento favorito?

Tengo muchos momentos favoritos. Uno de ellos es cuando empieza la barricada. También me gusta en particular el soliloquio, ya que la primera vez que lo hice para mí fue espectacular, fue de los momentos más increíbles que he vivido dentro de un escenario, y me emociona el final, cuando ya soy viejito, y ya voy a morir. Ese momento es muy, muy pero que muy especial.

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Yo eligiría la canción Sálvalo. Es una canción que la he grabado en un disco y que me ha acompañado en todos mis conciertos.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Pues la verdad es que he tenido mucha suerte, ya que mis dos personajes favoritos son Enjolras y Valjean y ya los he interpretado. Ambos necesitan de energías muy diferentes y son por ello todo un reto.