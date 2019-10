El Maldà presenta su nueva temporada

Horas antes del estreno de la nueva temporada de EL TEMPS QUE NO TINDREM, el Maldà de Barcelona ha abierto sus puertas para un encuentro con los medios de los dos espectáculos que se estrenan esta semana en esta sala off de la Ciudad Condal.

Alicia Serrat (autora del libreto y letras del musical) y Eloi Gómez (co-protagonista del musical), han participado en la rueda de prensa, junto a Pau Ferran y Bàrbara Roig, protagonistas y autores de UNA ALTRA NIT, que se estrena mañana en el Maldà.

Pau Ferrán, Bárbara Roig, Alicia Serrat y Eloi Gómez (foto: Teresa Sans)

Después del éxito conseguido con PER SI NO ENS TORNEM A VEURE (2017) y TOT EL QUE NO ENS VAM DIR (2018), llega el momento de cerrar esta Trilogia del Amor creada y dirigida por Alícia Serrat con su nuevo musical, EL TEMPS QUE NO TINDREM, que ya se pudo ver en la pasada temporada en el Maldà. Producidos por Daniel Anglès, cada uno de estos tres musicales ha hablado sobre el amor desde una perspectiva diferente.

"La vida tendría que venir con un prólogo, como los libros. Un prólogo que de alguna forma nos prepare para todo lo que vendrá. No sabríamos el final, porqué algunas historias es mejor no saber como acaban, pero podríamos decidir si vale la pena seguir leyendo o no." Con la perspectiva de quien mira atrás desde cierta añoranza, Eduard escribe, a caballo entre la realidad y la ficción, una declaración de amor a su infancia y a su familia.

EL TEMPS QUE NO TINDREM es una obra que habla del primer amor de todos, el de la familia. Este amor que define en gran parte, las personas en las que nos acabamos convirtiendo. esta obra habla también sobre la necesidad de curar el pasado, de afrontarlo y colocar las cosas que hemos vivido, o hasta todas aquellas que nunca pudimos llegar a vivir.

EL TEMPS QUE NO TINDREM está escrito por Alícia Serrat (libreto, letras y dirección artística) y Dani Campos (música y dirección musical), protagonizado por Mariona Castillo y Eloi Gómez.

Mariona Castillo y Eloi Gómez (foto: Paula Costas)





