EXCLUSIVA BWW: Bianca Marroquin nos habla de su participación en NEW YORK, NEW YORK

La película NEW YORK, NEW YORK que protagonizaban Liza Minnelli y Robert DeNiro prepara su versión musical, tal y como nos ha contado Bianca Marroquín en el ENTRE CAFÉS de esta semana, dedicado a Kander & Ebb.

Esta película, entre otras muchas cosas, nos regaló el himno oficial de la gran manzana, New York, New York, popularizado por la propia Minnelli y Frank Sinatra.

"El día antes de que cerrara Nueva York yo estaba en casa de Susan Stroman porque van a hacer el musical de NEW YORK, NEW YORK" nos confesaba Marroquín al principio de su intervención. "Estábamos haciendo una work session con el piano, leyendo mi personaje" Marroquín nos ha contado que su personaje no es el que encarnó Liza, sino una nueva incorporación para el teatro. "Es otro personaje, estupendo. Es otra historia bárbara, se llama Barfly, es una borrachita y (...) tiene unos números... Porque es el personaje de la bailarina-actriz-cantante, del triple threat."

De cómo se ha visto involucrada en el proyecto, nos ha contado que fue gracias al propio Kander "...yo acababa de hacer los conciertos de Chicago con la sinfónica (...). Justo después de eso recibo la llamada de mi agente y me dice -justo ahora John Kander va a hacer el musical de NEW YORK, NEW YORK.- Yo estaba en casa de Susan y al día siguiente nos escribe Susan a los que íbamos a participar. Ahora no es más que una lectura, (...) ¡Pero nos quedamos a medias! Estoy esperando a que regresen los proyectos y ese será uno. Espero que me sigan tomando en cuenta".

La película de 1977 cuenta la historia del músico Jimmy Doyle y la cantante Francine Evans, que mantienen un intenso romance a la vez que son pareja artística y ven cómo su relación va resintiéndose conforme su fama va aumentando más y más.

Related Articles Shows View More Spain Stories