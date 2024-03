ESPECIAL: Mujeres que están dando forma al Teatro Musical moderno

Enter Your Email to Unlock This Article



Como muchas otras áreas de trabajo, el Teatro Musical ha sido tradicionalmente una industria en la que los hombres acaparaban la cartelera y rara vez se daba a las mujeres la plataforma para expresar su creatividad más allá del escenario.

Aunque todavía queda mucho por hacer en este campo, por suerte esto está cambiando y hoy hay nombres de mujeres muy prevalentes en Teatro Musical tanto nacional como internacionalmente, trayéndonos algunos de los títulos más relevantes, rompedores y exitosos de la actualidad.

Anaïs Mitchell – Compositora y letrista

Cocinado a fuego muy lento, su Ópera Prima, HADESTOWN, se ganó el respeto y admiración de público y crítica incluso antes de su estreno en Broadway en 2019, con una partitura y narrativa únicas en Nueva York que ahora está repitiendo su éxito en su estreno en el West End.

Aunque HADESTOWN sea su primer musical, Mitchell lleva desde 2002 componiendo y cantando, con una rica carrera a sus espaldas como intérprete y compositora de Folk, su primer álbum se publicó en 2002 fruto de la creatividad de una sola tarde.

HADESTOWN tuvo su primera incursión en 2006 en los escenarios en un espectáculo muy diferente a lo que es hoy, con un álbum conceptual publicado en 2010 que serviría de germen para el megaéxito que es hoy en día, habiéndose convertido en un reflejo de lo que podría ser el futuro del género.

Rachel Chavkin – Directora

Detrás de HADESTOWN hay también una mujer en la dirección, Rachel Chavkin, cuyo talento ya pudo demostrar en el rompedor espectáculo NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812, que le valió su primera nominación a los premios Tony.

Ahora, Chavkin dirigirá GATSBY, AN AMERICAN MYTH, uno de los dos musicales basados en THE GREAT GATSBY que podrán verse la próxima temporada en Broadway y que cuenta también con libreto, música, letras y coreografías creadas por mujeres. Florence Welch como música y letrista, Martyna Majok como dramaturga y Sonya Tayeh como coreógrafa.

Sonia Friedman - Productora

Tras trabajar en el National Theatre entre 1988 y 1993, es cofundadora de la compañía Out of Joint con Max Stafford-Clark. Desde 1998 trabaja como productora en el Ambassador Theatre Group y lanza su propia compañía, Sonia Friedman Productions en 2002.

En 2014 las producciones de Friedman hacen historia ganando el máximo número de premios Olivier para un solo productor en la historia de los galardones, llevándose entre otros Mejor Nueva Obra por CHIMERICA, Mejor Nuevo Musical por THE BOOK OF MORMON, Mejor revival de una obra por GHOSTS, y mejor Mejor Revival de un Musical por MERRILY WE ROLL ALONG.

En 2018 se le otorga el premio de Equity Services to Theatre en la 18ª edición de los WhatsOnStage Awards y se la nombra una de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time.

Sara Bareilles – Compositora, letrista, actriz y cantante

La misma temporada que HAMILTON barrió con los Premios Tony y se apoderó de la cultura pop se estrenó otro musical que también se ganó el corazón del público y se ha ganado el estatus de culto con los años. Por supuesto hablamos de WAITRESS, una pequeña gran historia intimista sobre cómo una mujer puede sacar fortaleza del lugar más inesperado para afrontar los grandes problemas de su vida.

Bareilles escribió también un tema para THE SPONGEBOB MUSICAL, pero cuenta sobre todo con una interesantísima y variada carrera en la música pop que comienza en 2004 con su disco Careful Confessions.

Como actriz hemos podido verla interpretando sus propias canciones en WAITRESS, en el concierto televisado de JESUS CHRIST SUPERSTAR como María Magdalena o como la mujer del panadero en la más reciente producción de INTO THE WOODS.

Jessie Nelson – Dramaturga

WAITRESS fue el primer musical cuyo equipo creativo estaba compuesto exclusivamente por mujeres. Jessie Nelson se encargó del libreto basado en la película homónima de Adrienne Shelly.

Su primera película, que escribió, dirigió y produjo fue Corrina, Corrina, protagonizada por Whoopy Goldberg y Ray Liotta y estaba lejanamente inspirada en su propia vida.

Desde entonces, ha trabajado en cine, teatro y televisión con títulos como I AM SAM, BECAUSE I SAID SO o LITTLE VOICE, que cuenta también con música de Bareilles.

En 2023 una versión grabada de WAITRESS se estrenó en cines de todo Estados Unidos, también dirigida por ella.

África Alonso – Dramaturga, compositora y actriz

En nuestro país, África Alonso es uno de los ejemplos actuales de cómo el talento local puede otorgarnos pequeñas grandes joyas en Teatro Musical.

UNA LLUM TÍMIDA se estrenó en 2020 y cuenta la historia de Isabel y Carmen, dos profesoras que se enamoran durante la época franquista y tienen que luchar contra viento y marea para poder vivir en paz.

África Alonso no solo está detrás del libreto y de la música, sino que interpreta a Isabel, una de las dos amantes.

El musical goza de gran éxito en nuestro país y se ha representado en lugares como Barcelona, Madrid o València, con una excepcional respuesta de público y crítica.

Sara Pérez - Directora y dramaturga

Con 7 espectáculos estrenados esta temporada (FAIR PLAY, UNA RUBIA MUY LEGAL, ATRAPADAS EN LA OFI, MADAGASCAR, GERÓNIMO STILTON y POR PRIMERA VEZ), Sara Pérez cuenta con una meteórica carrera en interpretación, dirección y dramaturgia.

Aparte de actuar en obras como SPAMALOT, RENT, LOS MISERABLES o SONGS FOR A NEW WORLD, Pérez ha dirigido espectáculos como ANIMALES de Ricky Gervais o DEGENERADOS, espectáculo ganador del Premio BroadwayWorld a Mejor Evento Teatral en 2014.

Ha sido directora residente de DIRTY DANCING, dramaturga de la pieza PULCINELLA, asistente de dirección en la ópera A STREETCAR NAMED DESIRE o directora de POR PRIMERA VEZ o YO SOY EL QUE SOY.

En el mundo de la música ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Fangoria o Black Light Gospel Choir.

Su ámplia experiencia sobre el escenario en obras como LOS MISERABLES, SPAMALOT o RENT le dan una visión única y personal a la hora de poner en pie sus propios proyectos, habiéndose lanzado también a la creación de nuevos musicales como ATRAPADAS EN LA OFI, que está siendo todo un éxito de público y crítica en el Teatro Lara de Madrid.

Son muchas más las mujeres que nos dejamos en el tintero (Actrices, regidoras, directoras, maquilladoras, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de iluminación, diseñadoras de sonido…) pero lo que está claro es que el Teatro Musical no sería lo mismo sin vuestro talento, guía y trabajo, y por eso, desde BroadwayWorld Spain, os damos las gracias.