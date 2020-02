Daniel Diges y Gerónimo Rauch unen fuerzas en VERSUS

El mes que viene Daniel Diges y Gerónimo Rauch se encontrarán frente a frente sobre las tablas en un concierto único que presentarán primero en Madrid (9 de marzo, Teatro Calderón) y luego en Barcelona (16 de marzo, Teatre Condal), donde compartirán sus grandes voces, su complicidad y su talento.

¡Disfruta la exclusiva del vídeo de la sesión de fotos de este show!

Los dos amigos, que se conocieron compartiendo escenario en la producción de Stage Entertainment de LOS MISERABLES en 2011, acaban de finalizar temporada en Madrid como protagonistas del premiado musical EL MÉDICO en el papel de Rob J Cole.

Con Carlos Martín en la dirección musical y Víctor Conde en la dirección general, un guión original que relata experiencias de sus propias vidas, los artistas interpretan grandes canciones de los musicales en los que han participado, como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, WE WILL ROCK YOU, CHICAGO, SUNSET BOULEVARD o MAMMA MIA!

En el espectáculo también interpretarán canciones de THE GREATEST SHOWMAN, de Andrea Bocelli y Josh Groban. Además, homenajearán a grandes cantantes de habla hispana con temas tan conocidos como "Aprendiz", "Delilah", "Yo soy Aquel", "Te quiero te quiero", "Hoy tengo ganas de ti" y muchos más.

Las entradas están ya a la venta en el siguiente enlace: http://www.butacaoro.com/es/ER000923/VERSUS // https://www.teatrecondal.cat/es/ex/1735/daniel-diges-vs-geronimo-rauch/





