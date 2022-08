DIRTY DANCING anuncia los protagonistas de la nueva temporada

Regresa a Madrid la versión escénica del clásico de cine DIRTY DANCING con ritmo y temas como "Hungry Eyes", "Hey! Baby", "Do you Love Me?" y, por supuesto, "(I've Had) The Time of My Life". Será por temporada limitada, solo del 8 de septiembre al 16 de octubre en el Gran Cabaret del Espacio Ibercaja Delicias y hoy se ha anunciado que los protagonistas serán Sara Ávila Román y Dani Tatay serán Baby y Johnny.

El elenco lo completan Fany Corral (Penny), Antonio Reyes (Jake Houseman), Baelia Guerra (Maryorie Houseman), Lilian Cavale (Lisa Houseman), Paco Prado (Max Kellerman), Juan Antonio Plazas (Neil Kellerman), Marc Flynn(Billy), Elena Matateyou (Elisabeth), Pedro Ekong(Tito), Enrique Cazorla (Mr Schumacher). Swings Edu Llorens (Dance Captain), Raúl Pardo, Raquel Caurín y Laura Caurín. Como ensembles Pablo Ceresuela (Robbie), Antonio Fago (Moe), Marcos Olano, Irene Bayo, Irene Rubio y Mari Villafaina.

La producción de LetsGo de DIRTY DANCING se estrenó a finales de diciembre de 2016 en el Nuevo Teatro Alcalá y obtuvo 8 galardones en 2017 en la 7ª Edición de los Premios del Público BroadwayWorld Spain.

En el verano de 1963, la vida de la joven Frances "Baby" Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel, situado en las Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados.

Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile, tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el mejor verano de sus vidas.