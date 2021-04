Comienza el rodaje del musical 13 para Netflix

Según Deadline, catorce jóvenes actores y actrices se han unido recientemente a la adaptación cinematográfica de 13: THE MUSICAL de Jason Robert Brown: Eli Golden, Gabriella Uhl, JD McCrary, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell, Jonathan Lengel, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo, Wyatt Moss, Liam Wignall, y Khiyla Aynne. Éstos se reunirán en el rodaje por primera vez el próximo junio de 2021 en Toronto, con la directora de la película Tamra Davis.

El film contará con nueva música de Jason Robert Brown, y con una adaptación del guión hecha por Robert Horn, quien coescribió el libreto con Dan Elish.

Tras haberse mudado desde la ciudad de Nueva York hasta la Indiana pueblerina, Evan Godlman lucha contra el divorcio de sus padres, se prepara para su inminente Bar Mitzvah, y se enfrenta a los complicados círculos sociales de una nueva escuela.

13 es el único musical de Broadway con un elenco formado completamente por adolescentes. Éste empezó a dar avances el 16 de septiembre de 2008, y se estrenó el 5 de octubre del mismo año, en el Bernard B. Jacobs Theatre. Contó con debuts de personajes conocidos como el de Ariana Grande en Broadway, y finalizó el 4 de enero de 2009 tras un total de 105 actuaciones.

Jason Robert Brown es un compositor, letrista y dramaturgo nordamericano que ha trabajado para obras como THE LAST FIVE YEARS, SONGS FOR A NEW WORLD, o HONEYMOON IN VEGAS, y que ha ganado tres premios Tony por obras como PARADE y THE BRIDGES OF MADISON COUNTY.

Netflix últimamente está produciendo musicales de manera regular, como por ejemplo THE PROM o TICK TICK... BOOM!