Carlos Rivera y Gloria Estefan se unen en la canción 'PUEDES LLEGAR'

Carlos Rivera y Gloria Estefan han estrenado hoy una canción juntos, 'PUEDES LLEGAR'. El single forma parte de nuevo disco del cantante mexicano, LEYENDAS, en el que colabora con sus ídolos musicales.

Carlos Rivera ha participado en producciones musicales mexicanas como LA BELLA Y LA BESTIA, MAMMA MÍA o EL REY LEÓN. Además, este último título también pudo interpretarlo en España.

Gloria Estefan, por el contrario, se ha atrevido alguna vez con la interpretación no musical, por lo que hemos podido verla en largometrajes como MUSIC OF THE HEART o FOR LOVE OR COUNTRY: THE Arturo Sandoval HISTORY.

LEYENDAS, el nuevo disco del artista cuenta con colaboraciones con artistas como Raphael, Roberto Carlos, Rocío Durcal, Camilo Sesto, Franco De Vita o Luis Eduardo Aute, entre otros. Escúchalo aquí.