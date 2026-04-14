CENICIENTA, WICKED Y LOS MISERABLES son los nominados a MEJOR MUSICAL en los Premios Talía 2026

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La Academia de las Artes Escénicas de España ha dado hoy un paso decisivo hacia su gran noche con la lectura de los nominados para la cuarta edición de los Premios Talía. El emblemático Museo de los Orígenes de Madrid ha sido el escenario elegido para desvelar los nombres que competirán por los prestigiosos galardones en 2026. La jornada ha comenzado con una inmersión en la tradición gracias a la interpretación del Aurresku, la danza típica vasca, que ha corrido a cargo del dúo Suaro, integrado por Sua Enparantza e Izaro Urrestarazu, aportando una atmósfera de multiculturalidad y elegancia al inicio del evento.

A lo largo de toda la mañana, el ritmo de la ceremonia ha estado marcado por la presencia de la banda de jazz JAZZMIN, cuya formación compuesta por Felipe Zaragozí al saxofón, Álvaro Díaz al piano y Antonio Molina al contrabajo.

La lectura de los nominados ha sido conducida por la actriz Anabel Alonso y el ilusionista Jorge Blass, quienes han ido desgranando las candidaturas que marcan el pulso de la escena actual. En el ámbito del teatro musical, la categoría de Mejor espectáculo presenta un duelo de grandes producciones, donde CENICIENTA, de Stage Entertainment, competirá con dos de los títulos más potentes de ATG Entertainment España: LOS MISERABLES y WICKED. Esta pujanza del género se traslada también a las categorías interpretativas, destacando en el apartado de Mejor actriz de teatro musical los trabajos de Cristina Picos por WICKED, Julia Möller por su papel en HOUDINI y Teresa Ferrer por su labor en LOS MISERABLES.

El talento masculino en el musical también ha quedado fielmente representado con las nominaciones a Mejor actor, que este año recaen en Adrián Salzedo por LOS MISERABLES, Hugo Ruiz por su interpretación en GODSPELL y Javier Ibarz por su trabajo en WICKED. Asimismo, la excelencia en la batuta y la coordinación sonora ha sido reconocida en la categoría de Mejor dirección musical de teatro musical, donde los académicos han seleccionado a Enric García por LOS MISERABLES, Joan Miquel Pérez por WICKED y Julio Awad por su labor en CABARET.

Más allá de las categorías principales, el rigor técnico y creativo de los musicales ha tenido un peso fundamental en esta edición. Dentro del apartado de Mejor Iluminación, destaca la nominación de Juanjo Llorens por su labor en GODSPELL, subrayando la importancia de la atmósfera visual en la narrativa del género. Del mismo modo, en la categoría de Mejor Música Original, se ha reconocido el trabajo de Gerardo Gardelín por su composición para OLIVER TWIST, demostrando el valor de la creación sonora en las nuevas producciones.

Uno de los momentos más destacados ha sido la presentación oficial de la nueva estatuilla de los premios, un diseño renovado que ha contado con la explicación de su creadora, la reconocida escultora Esperanza D’ors, presente en el acto para compartir el proceso artístico detrás de este símbolo de excelencia.

El evento ha concluido con la intervención de Magüi Mira, presidenta de la Academia Española de las Artes Escénicas, quien ha cerrado el acto subrayando el compromiso de la institución con la visibilidad y el reconocimiento de todos los oficios que componen el sector. Con la lista de candidatos ya sobre la mesa y la nueva imagen de los galardones presentada, comienza la cuenta atrás para una ceremonia que promete consolidar a los Premios Talía como el gran referente de la cultura escénica en nuestro país.

Teatro de Texto

Mejor espectáculo de teatro de texto

Esencia, producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones.

Memorias de Adriano, producción del Teatre Romea y FITCM.

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, producción de Nave 10 Matadero y Pecado de Hybris.

Mejor actriz protagonista de teatro de texto

Gema Matarranz por Dysphoria.

Irene Escolar por Personas, lugares y cosas.

Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo.

Mejor actor protagonista de teatro de texto

Ángel Ruiz por El rey de la farándula.

Lluís Homar por Memorias de Adriano.

Pablo Derqui por Un tranvía llamado deseo.

Mejor actriz de reparto de teatro de texto

Esperanza Elipe por Mihura: el último comediógrafo.

Mamen García por Caperucita en Manhattan.

Natalia Hernández por El Entusiasmo.

Mejor actor de reparto de teatro de texto

Joaquín Climent por Esencia.

Luis Bermejo por Los yugoslavos.

Raúl Prieto por El entusiasmo.

Mejor autoría de teatro de texto

Ignacio García May por Esencia.

María Velasco por Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos.

Pablo Remón por El entusiasmo.

Teatro Musical

Mejor espectáculo de teatro musical

Cenicienta, de Stage Entertainment.

Los Miserables, de ATG Entertainment España.

Wicked, de ATG Entertainment España.

Mejor actriz de teatro musical

Cristina Picos por Wicked.

Julia Möller por Houdini.

Teresa Ferrer por Los Miserables.

Mejor actor de teatro musical

Adrián Salzedo por Los Miserables.

Hugo Ruiz por Godspell.

Javier Ibarz por Wicked.

Mejor dirección musical de teatro musical

Enric García por Los Miserables.

Joan Miquel Pérez por Wicked.

Julio Awad por Cabaret.

Danza

Mejor espectáculo de danza

Calentamiento, de Centro Danza Matadero / El Mandaíto Producciones / Théâtre de Nîmes / Festival de Danse Cannes-Côte d'Azur / Chaillot Théâtre National de la Danse / Scène Nationale Sud Aquitain / Théâtre d'Orléans.

CÈL·LULA #5: La Quijá, de Mercat de les Flors.

La mort i la primavera, de La Veronal.

Mejor intérprete femenina de danza

Isabel Vázquez por Zambra de la buena salvaje.

Maribel Gallardo por Medea.

Rocío Molina por Calentamiento.

Mejor intérprete masculino de danza

Daniel Abreu por Es aquí.

Israel Galván por El Dorado.

Jesús Carmona por Súper-viviente.

Mejor coreografía

Guy Nader y María Campos por Natural order of things.

Paloma Muñoz por CÈL·LULA #5: La Quijá.

Rocío Molina por Calentamiento.

Lírica

Mejor espectáculo de lírica

El Vizconde y Gato por liebre, producción de Fundación Juan March y Teatro de la Zarzuela.

El dúo de La Africana, producción de Amigos Canarios de la Zarzuela.

Yerma, producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera y Festival de Ópera do Theatro da Paz.

Mejor intérprete femenina de lírica

Irene Palazón por El Vizconde y Gato por liebre.

Ruth Iniesta por La Traviata.

Sabina Puértolas por La Traviata.

Mejor intérprete masculino de lírica

César San Martín por El Vizconde y Gato por liebre.

Gerardo Bullón por Quien porfía mucho alcanza.

Xabier Anduaga por La Sonnambula.

Otras Categorías

Mejor espectáculo de circo

Circlassica: Noel, de Productores de Sonrisas.

Conhort, de Hotel Locandi.

Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco.

Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York

Torera, de WP Theater / Connecticut's Long Wharf Theatre / The Sol Project / Latinx Playwrights Circle.

Mexodus, de Audible Theater y P3 Productions.

Los soles truncos, de Repertorio Español.

Mejor dirección de escena

Lucía Carballal por Los Nuestros.

Rocío Molina y Pablo Messiez por Calentamiento.

Juan Carlos Rubio por Música para Hitler.

Mejor escenografía

Blanca Añón por Orlando.

César Marín por Un Nadal de circ.

David Pizarro y Roberto del Campo por American Buffalo.

Mejor iluminación

Ion Aníbal López por El Efecto.

Juanjo Llorens por Godspell.

Pilar Valdelvira por Fuenteovejuna.

Mejor vestuario

Ana Garay por Yerma.

Rosa Solé e Imma Ebjol por A cada pas.

Vanesa Actif por Mihura: el último comediógrafo.

Mejor música original

Bru Ferri por El rey de la farándula.

Gerardo Gardelín por Oliver Twist.

Tagore González por Memorias de Adriano.

Mejor labor de producción

Compañía Cuarta Pared.

Elena Carrascal.

Pabellón 6.

Mejor labor de compañía

AlmaViva Teatro.

MalPelo Danza.

ZirKuSS.

Estudios y divulgación en las artes escénicas

Ediciones Mahali.

MAE (Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques - Institut del Teatre).

Revista Don Galán (CDAEM).

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