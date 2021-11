CASTING CALL: LetsGo abre audiciones para EL GUARDAESPALDAS

Letsgo Company convoca audiciones para completar el reparto del musical EL GUARDAESPALDAS, que comenzará su gira el 27 de noviembre en el Teatre Coliseum de Barcelona como adelantamos la semana pasada.

La productora busca:

Actrices-cantantes de todas las razas que puedan defender el repertorio de Whitney Houston. Las interesadas en participar han de mandar un mail a la dirección casting@letsgocompany.com hasta el 15 de noviembre, con una foto de cara, una foto de cuerpo entero, currículum y link de un video cantando cualquiera de los siguientes temas de Whitney Houston:

QUEEN OF THE NIGHT

I HAVE NOTHING

I WILL ALWAYS LOVE YOU

También aceptan video reels de cantantes donde se pueda apreciar la tesitura vocal de la artista. Este material debe ir en Dropbox, Drive, YouTube privado... y en un link via mail para que no haya problemas de tamaño a la hora de recepcionar el material.

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse.

El musical está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

El espectáculo está dirigido por Federico Bellone -entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de MARY POPPINS (Disney y Cameron Mackintosh) y en España GHOST, actualmente en el Teatro EDP Gran Vía- y producido por LETSGO, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional como la saga THE HOLE o KINKY BOOTS, en cartel en el Espacio Ibercaja Delicias.

Más información en la web oficial del musical.