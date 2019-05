Breaking News: WE WILL ROCK YOU vuelve a Madrid

WE WILL ROCK YOU se estrenó en Londres en mayo de 2002 y Madrid se convirtió en la segunda ciudad europea en estrenarlo apenas año y medio después. A principios de 2020, 17 años después de su estreno en España, vuelve a la capital, esta vez para inaugurar el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.

Brian Mayy Roger Taylor vuelven como productores del espectáculo, tal y como lo fueron hace casi dos décadas. Tras el éxito de BOHEMIAN RHAPSODY, Queen vuelve con más fuerza que nunca, y se espera que esta nueva producción madrileña tenga la misma repercusión social que el film. "Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película"- afirma Brian May - "Bohemiam Rhapsody ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos adolescentes para compartir con ellos parte de su historia. Muy probablemente los fans del musical de entonces tengan hoy hijos o sobrinos con los que vuelvan a compartir nuestra música de Queen, como en la película, pero esta vez en directo".

Toda la información sobre esta nueva producción estará disponible en los próximos meses. Las entradas se pueden reservar ya en: wwry@laestacion.com





Related Articles Shows View More Spain Stories