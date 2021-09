BWW TV: El Teatro Internacional saluda a Broadway

Con el paso de los premios Tony, ha querido celebrarse una nueva etapa para el teatro mundial con este video. Desde Japón hasta Argentina, pasando por España, diferentes producciones hacen homenaje a Broadway.

En este video podremos ver producciones internacionales de obras como CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY, HADESTOWN, SUMMER, KINKY BOOTS, THE PHANTOM OF THE OPERA, MOTHERHOOD, JESUS CHRIST SUPERSTAR, SO IT IS (IF YOU THINK SO), RETURN TO THE DIRT, CINDERELLA, entre otros. En España podemos ver la colaboración de las producciones de BILLY ELLIOT, FAMA, KINKY BOOTS Y GOLFUS DE ROMA (en inglés como A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM)