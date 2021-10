BWW Special: Jerome Robbins, sus coreografías y legado

Con el estreno del remake de Spielberg de WEST SIDE STORY, que se estrena este invierno, destacamos el trabajo de uno de los coreógrafos más importantes de Broadway y que hizo posible esta producción.

Fue no solo un símbolo de una época dorada, la de los más famosos musicales de Broadway, sino el autor y director de algunos de los títulos que hicieron leyenda: THE KING AND I o FIDDLER ON THE ROOF y por supuesto, WEST SIDE STORY.

Hijo de judíos rusos inmigrantes Jerome Robbins recibió una sólida educación y llegó a matricularse hacia 1935 en química en la Universidad de Nueva York.

Su padre tenía un negocio de alimentación y luego uno de venta de corsés. Pero el inquieto joven no quiso seguir los pasos del padre y, decidió dedicarse exclusivamente a su gran pasión: la danza. Jerome Robbins tuvo siempre una fe inquebrantable en la versatilidad de la danza moderna, por encima de la clásica. Lo tuvo tan claro que estudió danza española, oriental y contemporánea, aunque se vio forzado a tomar también clases de ballet.

Pero fue la danza clásica la que lo llevó antes a los escenarios como parte del recién formado New York Ballet Theatre. George Balanchine fue uno de los primeros en fijarse en el joven bailarín, que solía añadir expresiones de su propia cosecha a las instrucciones del maestro. Robbins complementó estos estudios con los de piano y actuación, junto a Elia Kazan.

No tardó, sin embargo, en intentar su propia aventura y en 1944 montó la obra FANCY FREE, con música de Leornard Bernstein. El éxito apabullante de la obra los llevó a hacer una versión para el teatro musical titulada ON THE TOWN. Los siguientes años fueron de una gran actividad. Robbins hizo en 1945 dos coreografías para el American Ballet , con música de Bernstein y Gould, y dos musicales para el teatro: BILLION DOLLAR BABY y HIGH BUTTON SHOES, al año siguiente. Fue director artístico asociado del de New York City Ballet de 1949 a 1959.

Pero el reconocimiento mundial le llegaría en 1957 cuando concibió, dirigió y coreografíó WEST SIDE STORY, su versión de Romeo y Julieta llevado a los barrios de Nueva York. Con música de Bernstein, canciones de Stephen Sondheim y un libreto de Arthur Laurents, la obra fue llevada al cine y ganó diez Óscars.

Robbins creó su propia compañía de danza después de ese éxito mundial y añadió a sus otras habilidades, la de empresario.

Durante los años cincuenta y sesenta se convirtió en la gran figura de Broadway y muchas de sus producciones se llevaron también al cine. Entre ellas figuran THE KING AND I (1951),PETER PAN (1954), GYPSY (1959), FUNNY GIRL (1964) y FIDDLER ON THE ROOF (1964).

No le faltaron reconocimientos a su carrera y, además de la Medalla al Mérito de las Bellas Artes de Estados Unidos, obtuvo numerosos premios teatrales, incluídos 4 premios Tonys.