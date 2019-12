BWW Spain Instagram TakeOver con Diana Roig (LA TIENDA DE LOS HORRORES)

El próximo 27 de diciembre nos vamos directos al corazón del Coliseum de Barcelona con Diana Roig, que interpreta a Audrey en LA TIENDA DE LOS HORRORES, y que nos llevará entre bambalinas de esta terrorífica y divertida comedia musical.

El musical dirigido por Angel Llacer y Manu Guix entra en su recta final, en la cual tendrán funciones especiales por Navidad, entre las que está incluida la de nochevieja. En ella ofrecerán cotillón al público y podrán tomarse las uvas con toda la compañía del musical.

El espectáculo permanecerá en la ciudad de Barcelona hasta el 19 de enero, después de casi 50.000 espectadores desde su estreno el pasado mes de septiembre. LA TIENDA DE LOS HORRORES narra la historia de amor imposible entre Seymour y Audrey, empleados de una vieja floristería del señor Mushnik. La trama dará un giro inesperado con la aparición de una misteriosa planta carnívora que puede convertir los deseos en realidad.

El musical está basado en el libreto y letras de Howard Ashman, la música de Alan Menken (compositor de las bandas sonoras de La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Aladdin, Enredados y otros éxitos de Disney y con 8 Óscars en sus manos) y en la popular película de 1960 "Little Shop of Horrors" de Roger Corman y con guion de Charles Griffith. El musical "Little Shop of Horrors" se estrenó originalmente en 1982 en Nueva York, donde tuvo una larga carrera y se popularizó por todo el mundo. Su última y exitosa representación teatral fue en la ciudad de Londres el año 2018, con 7 nominaciones a los Whats On Stage Awards

Diana Roig nace en Barcelona y se licencia en 2010 en arte dramático por el Institut del Teatre (ESAD). Protagoniza varios musicales como GREASE, de Coco Comín, en los papeles de Rizzo y Sandy. LOS MISERABLES, de Christopher Key y Daniel Anglès, en el papel de Fantine. CABARET, de Jaime Azpilicueta, en el papel de Sally Bowles. EL PETIT PRICEP, de Àngel Llàcer y Manu Guix, en el papel de La Rosa. CAROUSEL, de Daniel Anglès y Xavier Torras, en el papel de Julie Jordan. LO TUYO Y LO MIO, de Joan Maria Segura y Dídac Flores. NIT DE MUSICALS, d'Andreu Gallén y Elisenda Roca. Geronimo Stilton, de Àngel Llàcer y Manu Guix, en el papel de Alys... En Televisión trabaja en Operación Triunfo, Tu Cara Me Suena y La Mejor Canción Jamás Cantada, como corista de los programas. Acaba de estrenar su primera película H0US3, dirigida por Manolo Munguía, estrenada en los festivales internacionales de Edimburgo, Cannes y Shangai. Ganadora de varios premios, llega a las salas españolas el 27 de septiembre.





