BWW SPECIAL: Repasamos la trayectoria musical de Ben Platt

Ayer se estrenó el trailer de la película DEAR EVAN HANSEN y para celebrarlo, hemos hecho un repaso por la trayectoria musical de su protagonista, Ben Platt.

Platt, ganador de 7 premios, entre ellos un Tony y un Grammy por su papel en DEAR EVAN HANSEN, debutó en el mundo de los musicales con tan solo 9 años.

El actor americano comenzó en el año 2002 con THE MUSIC MAN, un musical que nos cuenta la historia de un hombre charlatán que va de pueblo en pueblo vendiendo la idea de crear una banda de música infantil para alejar a los niños de los vicios. Por supuesto, los trajes y los instrumentos deben comprárselos a él.

Posteriormente, en 2004, actuó en MAME, interpretando a Patrick, un joven que queda al cuidado de su excéntrica tía Mame al morir su padre. Poco a poco, Patrick va descubriendo y se va introduciendo en la forma de ver el mundo que tiene su tía. Ese mismo año, podemos verle también en CAROLINE, OR CHANGE.

Un año más tarde aparece en DEAD END, donde Barney y Norma se topan con los secretos sobrenaturales de una casa encantada. En 2012 pudimos verle en THE POWER OF DUFF y THE BLACKS SUITS. Además, en ese mismo año comenzó en THE BOOK OF MORMON, donde estuvo hasta 2015.THE BOOK OF MORMON cuenta la historia de dos mormones misioneros que viajan hasta una región peligrosa de Uganda para predicar la palabra de Dios.

De 2015 a 2017 protagonizó DEAR EVAN HANSEN, donde su personaje, Evan Hansen, se encuentra a sí mismo en medio de un huracán mediático causado por la muerte de un compañero de instituto. La película basada en este musical se estrena el 24 de septiembre.

En 2016 también pudimos verle en THE SECRET GARDEN y en 2018 en PARADE, aunque eso no es todo, ya que en la gran pantalla también ha aparecido en películas musicales como PITCH PERFECT y PITCH PERFECT 2.